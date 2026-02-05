Juliana Calderón cuenta cómo supo del fallecimiento de su novio junto a Yeison Jiménez

Juliana Calderón decidió hablar por primera vez sobre uno de los momentos más duros que ha enfrentado. La influenciadora contó cómo recibió la noticia del fallecimiento de su novio, Juan Manuel Rodríguez, quien hacía parte del equipo del cantante Yeison Jiménez. La revelación la hizo en una entrevista radial, donde explicó paso a paso cómo se dio la conversación que le confirmó lo que jamás imaginó escuchar.

Según relató para Los40, ese día comenzó como cualquier otro. Horas antes había hablado con Juan Manuel y todo parecía normal. Él le había dicho que se encontraba viajando con Yeison Jiménez rumbo a un compromiso laboral. No había señales de que algo fuera a cambiar de forma tan abrupta.

La primera alerta llegó por medio de la mamá de su pareja. Juliana contó que recibió un mensaje preguntándole si ya había visto las noticias. En ese momento no entendió la gravedad de la situación, porque para ella Juan Manuel estaba bien y no tenía razones para pensar lo contrario.

Así recibió Juliana Calderón la noticia del fallecimiento de su novio

Minutos después, recibió una llamada que terminó por derrumbar cualquier esperanza. Al otro lado del teléfono estaba Lina Jiménez, hermana de Yeison. La influenciadora aseguró que desde que escuchó su voz notó que algo estaba mal. Lina lloraba y apenas podía hablar.

En medio del llanto, Lina le dijo una frase que aún resuena en su memoria: “Se murieron”. Juliana preguntó a quién se refería y la respuesta fue inmediata: Yeison Jiménez. Luego vino la pregunta que más temía: si Juan Manuel iba con él. La respuesta fue afirmativa.

Ese momento marcó un antes y un después para ella. Juliana confesó que al principio su mente se negó a aceptar la información. Horas antes había hablado con su pareja y no podía creer que todo hubiera cambiado en tan poco tiempo.

Durante la entrevista, también recordó cuál fue la última conversación que tuvo con Juan Manuel. Dijo que él le había pedido disculpas por situaciones pasadas y que habían quedado en verse al día siguiente. Incluso mencionó que se encontrarían en un evento donde compartirían escenario Yeison Jiménez y su hermana Yina Calderón.

Ese encuentro nunca se dio. La noticia terminó por romper la rutina de la joven influenciadora, quien se alejó de redes sociales durante varios días. Según explicó, necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y para enfrentar el dolor lejos de la exposición pública.