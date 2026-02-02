Video: Nelson Velásquez rompió en llanto cantando un vallenato favorito de Yeison Jiménez

Durante el sábado 31 de enero, en el Estadio El Campín de Bogotá se rindió un homenaje a Yeison Jiménez, bajo el título “Mi promesa 2, el sueño del Aventurero”, donde miles de seguidores se reunieron para cumplir el deseo del artista de llenar nuevamente el estadio, tras perder la vida en un accidente aéreo.

Por lo cual, el encargado de abrir este homenaje fue Nelson Velásquez, quien aprovechó la ocasión para compartir diferentes anécdotas con el autor de ‘El Aventurero’, además de interpretar algunas canciones de vallenato, aprovechando la ocasión que decidió cantar algunos temas preferidos de Yeison.

Tanto es así que durante su presentación, Nelson no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada, recordó que en varias ocasiones Yeison Jiménez se subía al escenario sin previo aviso mientras cantaba. Sin embargo, afirmó que lo hacía reír con esas acciones ya que sabía que le gustaban muchas de sus canciones y las terminaba disfrutando.



“Se montaba a cantar conmigo y me decía: ‘pa’ qué me canta esas canciones, voy a salir arrastrado de aquí’. Ese era mi compadre y amigo, para quien pido un fuerte aplauso”, afirmó el cantante sobre Yeison Jiménez.

¿Cuál era la canción de vallenato que Yeison Jiménez más disfrutaba?

De igual forma, al momento de interpretar la, Cuanto te Amo, de Los Inquietos, afirmó que una canción le gustaba mucho, al punto que mencionó que era la favorita del artista de Manzanares, Caldas.

“Esa era una de las tantas canciones que te gustaban viejo, con todo el cariño y siempre en mi corazón y en el corazón de esta gente, que jamás, jamás te vamos a olvidar”, agregó Nelson Velásquez en su interpretación.

Asimismo, decidió interpretar la canción Recuérdame. Mientras lo hacía, se detuvo un momento para dirigirse a Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, a quien animó a dedicarle un fragmento especial de este tema conmoviendo miles de corazones.

“Sonia, voy a repetir esta primera estrofa porque, yo sé que tú en estos momentos le vas a dedicar ese pedacito, esta estrofa y él la va a escuchar, porque todos también la van a cantar conmigo”, expresó.

De igual forma, uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando se reprodujo la voz de Yeison, grabada previamente, donde hablaba de sus sueños y de canciones emblemáticas como “Destino final” y “Así soy yo”, y también la banda del artista proyectó en una pantalla una imagen del cantante creada con inteligencia artificial.

Finalmente, el homenaje terminó cuando se presentó un espectáculo de fuegos artificiales e iluminó el cielo bogotano, sellando simbólicamente el cumplimiento de su promesa desde la eternidad.