Georgy Parra cuenta la coincidencia de las canciones de Yeison Jiménez y la muerte

En una entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle, el reconocido productor musical Georgy Parra compartió algunas reflexiones sobre ciertos elementos presentes en las canciones de Yeison Jiménez, que con el tiempo, han adquirido un significado especial para sus seguidores.

Según explicó, al revisar el repertorio del artista después de su fallecimiento, surgen coincidencias que han llamado la atención del público. Parra señaló que varios temas musicales, sin haber sido creados con esa intención, hoy se interpretan desde una mirada más profunda.

Canciones como “El Mejor” y “Destino Final” han tomado fuerza en las plataformas digitales y generan impacto por sus letras, que muchos relacionan con reflexiones sobre el cierre de ciclos y el final de la vida.



Los sonidos de campanas en la canción 'Vete' de Yeison Jiménez

Durante la entrevista exclusiva el productor musical se refirió a la producción del tema 'Vete'. Explicó que decidió incluir campanas de iglesia al inicio de la canción, con la intención de recrear el sonido de una marcha fúnebre.



En ese momento, Parra atravesaba una situación personal difícil relacionada con la pérdida de un amor, relacionándola a "cuando alguien se te va" lo que influyó directamente en su proceso creativo.

Aunque se trataba de un recurso poco común para el género, Yeison Jiménez aceptó la idea desde el primer momento. Posteriormente, el sonido fue incorporado en las presentaciones en vivo durante su gira, convirtiéndose en uno de los elementos más recordados del tema.

Por otra parte, destacó la forma de trabajar de Yeison Jiménez. Resaltó su disciplina, su memoria y la facilidad con la que grababa canciones en pocas tomas. A diferencia de otros artistas, Yeison llegaba al estudio con las letras aprendidas y mostraba gran seguridad durante la grabación.

El productor también recordó la calidad humana del cantante. Señaló que mantenía un ambiente de respeto y cercanía con su equipo, motivando constantemente a quienes lo acompañaban en cada proyecto. La confianza entre ambos facilitaba los procesos profesionales y fortalecía su relación laboral.

Otro de los momentos mencionados por el productor fue el último contacto que tuvo con Yeison, enfaizó en que conserva un mensaje de audio enviado el 9 de enero, un día antes del fallecimiento del artista, un recuerdo que hoy tiene un valor especial.

Además, recordó situaciones técnicas durante la producción musical, como cuando estuvo cerca de afectar la canción 'Vete' al modificar su velocidad y en esos momentos, Yeison siempre mostró tranquilidad y confianza en su trabajo.

Afirmó también que su relación con el arista facilitó el proceso creativo y permitió que la música se desarrollara de manera natural, dejando un conjunto de canciones que hoy son recordadas por su impacto en el público.

