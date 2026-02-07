La peinada de Juliana Calderón a Aida Victoria tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez

Las declaraciones de Juliana Calderón tras el homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez y a miembros de su equipo continuaron generando reacciones, luego de que respondiera directamente a los señalamientos hechos por Aida Victoria Merlano en redes sociales.

El intercambio se dio después de que ambas se refirieran a lo ocurrido durante el evento realizado en el Movistar Arena, un espacio que, para Calderón, debía manejarse con mayor solemnidad.

La respuesta de Juliana Calderón a Aida Victoria Merlano tras homenaje a Yeison Jiménez

En su respuesta, Juliana cuestionó el tono y la actitud que, según ella, se evidenció durante el homenaje. Al referirse a lo que presenció, fue enfática al señalar: “Uno no despide a un amigo entre risas y burlas”, frase con la que dejó clara su inconformidad frente a la forma en que, desde su percepción, se desarrolló parte del evento.



Calderón explicó que su molestia no estaba relacionada con la presencia de personas específicas, sino con ciertas actitudes que consideró fuera de lugar en un momento de despedida.

En ese contexto, su respuesta al referirse a Aida Victoria Merlano, a quien calificó como “migajera”, término que utilizó para cuestionar lo que, según ella, sería una actitud oportunista en medio de una situación sensible.

Además Juliana, n uno de sus pronunciamientos, expresó: “Sales hablando siempre de un novio que te engaña… ¿A qué llegaste al homenaje, a figurar?”, frase con la que cuestionó el enfoque de la respuesta de la creadora de contenido y la manera en que, a su juicio, se abordó la polémica.

Juliana insistió en que su reacción nació desde lo emocional y desde el respeto que considera se debe tener en un acto de despedida. “Yo hablo desde el dolor y desde el respeto que merecen quienes ya no están”, agregó, reiterando que su intención no era generar una confrontación, sino expresar cómo se sintió frente a lo ocurrido.

Durante su pronunciamiento, Calderón evitó profundizar en detalles adicionales y centró su mensaje en la importancia de la consideración y la solemnidad en este tipo de espacios. No obstante, sus palabras provocaron un amplio debate en redes sociales, donde usuarios tomaron posiciones divididas frente a la controversia.

"Muy bien Juliana le diste sopa seco"; "La verdad, para mí, las dos se están colgando de algo que debería tratarse con respeto: un difunto" o "Qué vieja tan cansona, váyase a dormir".

Por su parte, Aida Victoria Merlano mantuvo su versión de los hechos y defendió su presencia en el homenaje, asegurando que no consideraba necesario justificar su vínculo con los fallecidos.

