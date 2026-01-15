Yeison Jiménez le confesó a Alan Ramírez qué haría si su vida llegara a su fin: “En un avión”

Siguen apareciendo homenajes a Yeison Jiménez, después de que este perdiera la vida el pasado sábado 10 de enero de 2026 una aeronave que transportaba a seis personas, colisionó y explotó en el sector de Romita, en Paipa, Boyacá. Ante esto, Alan Ramírez compartió una confesión del artista.

Recordemos que Yeison se dirigía a cumplir una cita con su público en Marinilla, Antioquia, pero las complicaciones durante el despegue truncaron un viaje que terminó sin sobrevivientes. Por lo cual, este 14 de enero se llevó a cabo un homenaje para el artista, donde participaron artistas como Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luis Alberto Posada, Alan Ramírez, entre otros.

Horas previas al último adiós de Yeison Jiménez en el Movistar Arena, su colega Alan Ramírez compartió una historia donde estaba junto al autor del ‘Aventurero’, donde se encontraban hablando de cómo podría le gustaría comprar sabiendo que su vida está cerca de terminar y que haría con eso en una entrevista para el medio Kienyke.



En el video, Jiménez contesta que: “Un avión, pero me compraría uno y seguiría hasta que se acabe la gasolina”, mencionó el cantante refiriéndose a que la pregunta era con relación a sus últimos 15 minutos de vida. Comentarios que tomó mucha relevancia al conocer los sueños que tuvo el músico antes del accidente.

Yeison Jiménez le habló a Alan Ramírez sobre lo que haría si el final de su vida estuviera cerca

Yeison Jiménez soñó que perdía la vida en un avión

Para una entrevista en el programa de Se Dice de Mí, de Caracol Televisión, el cantante habló puntualmente de la muerte y reveló que en tres oportunidades había tenido sueños sobre el final de su vida.

“Eso eran los sueños. En uno de los sueños sí vi que nos habíamos matado y salíamos en las noticias. Dios me dio tres señales y no las capté”, expresó Yeison Jiménez ante las cámaras, donde también afirmó que estas visiones las había tenido en tres ocasiones en donde en una logró sobrevivir.

Cabe destacar que a inicios de 2025, el artista sufrió un incidente en su avioneta que presentó fallas técnicas que obligaron a un aterrizaje de emergencia, donde salió ileso. Así mismo, explicó que. “Nunca había desconfiado de su avión porque siempre le hacen mantenimiento antes de un vuelo”.

Tras el accidente aéreo, se conoció que la Aerocivil decidió trasladar el motor a Estados Unidos para obtener más detalles del siniestro y determinar con exactitud qué ocurrió con el avión de Yeison Jiménez.

