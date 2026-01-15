Luis Alberto Posada sufre percance durante homenaje a Yeison Jiménez: “No sean groseros”

Este 14 de enero, seguidores y colegas de Yeison Jiménez se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para darle un último adiós al cantante de 34 años de vida, el cual perdió la vida en un accidente aéreo junto con otras 5 personas en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Tanto es así que varios artistas participaron durante este homenaje, como fue el caso de Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno y el cantante Luis Albero Posada, quien asistió al homenaje pese a tener diferencias con el artista de música popular en el pasado más reciente.

Durante su intervención, Posada se mostró bastante afectado mientras se encontraba en el escenario. Allí, este decidió dedicarle unas palabras y cantó dos de sus canciones más representativas para este tipo de momentos: “Sin un Adiós' y "Doblan las campanas".



“Hubo una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él. Entiendo a todos los 'jimenistas' que han venido a este momento a hacerle compañía a mi parcero. Esto le parte el corazón a cualquiera”, explicó Posada sobre su roce con Yeison.



¿Cuál fue el percance que sufrió Luis Alberto Posada en el homenaje a Yeison Jiménez?

Una vez cantó su segunda canción, Luis Alberto deseaba seguir en el escenario para dedicarle otra canción al cantante de música popular. Sin embargo, por temas de organización con los otros invitados, al parecer los músicos le pidieron que se bajara del escenario.

“Me puede disculpar usted, señor, ¿por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción”, afirmó Posada. Sin embargo, también explicó que ese no era el momento para generar un posible conflicto y tomó la decisión de cantar una tercera canción en acapela continuando con su tributo.

Ante esto, una de las personas explicó que todo se debía a cuestiones de tiempo. Pese a esto, le dieron el aval para interpretar su canción 'Y si no vuelves'. La cual fue muy bien recibida por parte del público que siguió la melodía, para después dedicar otras palabras y bajarse de la tarima muy triste por lo ocurrido con Yeison Jiménez.

“Entiendo a todos los jimenistas que han venido a hacerle esta compañía a mi parcero, a su familia, a Sonia, su mamá, pues, pucha, esto le parte el corazón a cualquiera. Lleno de vida. Quería comerse el mundo. Y para nadie es un secreto que uno vive hasta que el eterno quiere. De ahí para allá no va más. Me disculpan. Me disculpan si se me quiebra la voz, porque esto para mí no es fácil”, mencionó Luis Alberto Posada antes de bajarse de la tarima.

