Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DEL CABALLO DE YEISON JIMÉNEZ
CASO ZULMA GUZMÁN
CONSEJOS BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Luis Alberto Posada sufre percance durante homenaje a Yeison Jiménez: “No sean groseros”

Luis Alberto Posada sufre percance durante homenaje a Yeison Jiménez: “No sean groseros”

Aunque en el pasado tuvieron diferencias, el músico participó en el homenaje y último adiós a su colega en el Movistar Arena.

Luis Alberto Posada se presentó en el homenaje a Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada sufre percance durante homenaje a Yeison Jiménez: “No sean groseros”, imagen de referencia
Foto: Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Este 14 de enero, seguidores y colegas de Yeison Jiménez se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para darle un último adiós al cantante de 34 años de vida, el cual perdió la vida en un accidente aéreo junto con otras 5 personas en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Tanto es así que varios artistas participaron durante este homenaje, como fue el caso de Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno y el cantante Luis Albero Posada, quien asistió al homenaje pese a tener diferencias con el artista de música popular en el pasado más reciente.

Puedes leer: “A mi papá le dio un paro”: crudas palabras de la hija de Yeison Jiménez a Ciro Quiñónez

Durante su intervención, Posada se mostró bastante afectado mientras se encontraba en el escenario. Allí, este decidió dedicarle unas palabras y cantó dos de sus canciones más representativas para este tipo de momentos: “Sin un Adiós' y "Doblan las campanas".

Te puede interesar

  1. El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez
    El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez
    /Foto: Facebook: Yeison Jiménez / redes sociales
    Farándula

    El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez: "Voy a ser un poco brusco"

  2. Sale a la luz millonario precio del caballo de Yeison Jiménez, ¿cómo se llamaba?
    Sale a la luz millonario precio del caballo de Yeison Jiménez, ¿cómo se llamaba?
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y @crlacumbre
    Farándula

    Sale a la luz millonario precio del caballo de Yeison Jiménez, ¿cómo se llamaba?

“Hubo una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él. Entiendo a todos los 'jimenistas' que han venido a este momento a hacerle compañía a mi parcero. Esto le parte el corazón a cualquiera”, explicó Posada sobre su roce con Yeison.

¿Cuál fue el percance que sufrió Luis Alberto Posada en el homenaje a Yeison Jiménez?

Una vez cantó su segunda canción, Luis Alberto deseaba seguir en el escenario para dedicarle otra canción al cantante de música popular. Sin embargo, por temas de organización con los otros invitados, al parecer los músicos le pidieron que se bajara del escenario.

Puedes leer: Video habría anticipado día del fallecimiento de Yeison Jiménez; en concierto

 “Me puede disculpar usted, señor, ¿por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción”, afirmó Posada. Sin embargo, también explicó que ese no era el momento para generar un posible conflicto y tomó la decisión de cantar una tercera canción en acapela continuando con su tributo.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Hijita de Yeison Jiménez se despide del artista
    Hijita de Yeison Jiménez se despide del artista
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Las dolorosas palabras de hijita de Yeison Jiménez en su último adiós: "Hablé con papá..."

  2. Yeison Jiménez le regaló canción a Jhon Alex Castaño
    Yeison Jiménez le regaló canción a Jhon Alex Castaño
    /Foto: YouTube Yeison Jiménez
    Música

    La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito

Ante esto, una de las personas explicó que todo se debía a cuestiones de tiempo. Pese a esto, le dieron el aval para interpretar su canción 'Y si no vuelves'. La cual fue muy bien recibida por parte del público que siguió la melodía, para después dedicar otras palabras y bajarse de la tarima muy triste por lo ocurrido con Yeison Jiménez.

Publicidad

“Entiendo a todos los jimenistas que han venido a hacerle esta compañía a mi parcero, a su familia, a Sonia, su mamá, pues, pucha, esto le parte el corazón a cualquiera. Lleno de vida. Quería comerse el mundo. Y para nadie es un secreto que uno vive hasta que el eterno quiere. De ahí para allá no va más. Me disculpan. Me disculpan si se me quiebra la voz, porque esto para mí no es fácil”, mencionó Luis Alberto Posada antes de bajarse de la tarima.

Mira también: Lo que realmente pasó con Luis Alberto Posada durante el homenaje a Yeison Jiménez

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada

Movistar Arena