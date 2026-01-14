Las dolorosas palabras de hijita de Yeison Jiménez en su último adiós: "Hablé con papá..."

El nombre de Yeison Jiménez se escuchó con fuerza desde el primer momento en el homenaje que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, un evento que reunió a miles de personas para despedir al cantante tras su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero

. Aunque la música fue protagonista durante la noche, uno de los momentos más recordados llegó cuando su hija tomó el micrófono frente a un escenario completamente lleno.

Taliana, una de las hijas de Yeison Jiménez, subió al escenario y, con una voz entrecortada, decidió compartir un mensaje que tocó fibras entre los asistentes. Sin discursos largos ni palabras elaboradas, la menor habló sobre la importancia de agradecer por los padres y valorar todo lo que hacen por sus hijos, un mensaje que generó silencio absoluto en el recinto.

Durante su intervención, Taliana contó que uno de los grandes sueños de su papá era verlos crecer. Reconoció que ese deseo no pudo cumplirse como él lo esperaba, pero expresó que está segura de que seguirá acompañándolos desde el cielo.

La niña también reveló que pudo hablar con su papá y que él le pidió algo muy específico: que oraran mucho por él y que buscaran paz. Ese mensaje, breve pero directo, fue uno de los más comentados de la noche y se convirtió en uno de los puntos más emotivos del homenaje.

Taliana Jiménez, hija del cantante, pidió al público valorar y agradecer siempre por sus padres. La niña, pidió que oraran siempre por su papá. “Yo hablé con mi papá y lo único que él quería era que oraran por él”, contó. pic.twitter.com/ijwq7j1atP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 14, 2026

Taliana subió al escenario para acompañar a su abuela, Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, quien al inicio se mostró muy afectada y pensó que no podría dirigirse al público. La menor la tomó de la mano y, mientras miles de personas coreaban “sí se puede”, la mujer logró reunir fuerzas para hablar.

Emotiva llegada de la hijita de Yeison Jiménez a su homenaje en el Movistar Arena Foto: Redes sociales

Mamá de Yeison Jiménez envía doloroso mensaje al artista

Ya frente al público, Luz Mery Galeano expresó que su hijo se fue al cielo a servirle a Dios. Contó que en un principio tuvo muchas preguntas y sentimientos encontrados, pero que ese día estaba allí agradeciendo por la vida de su hijo y por lo que representó para tantas personas. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes.

Tras bajar del escenario, abuela y nieta se dirigieron al ataúd donde reposaban los restos de Yeison Jiménez. Allí, en un momento íntimo, Luz Mery Galeano le dedicó unas últimas palabras. Taliana, por su parte, colocó una tela con el nombre de su padre y acomodó uno de los sombreros que estaban sobre el cofre, un gesto que marcó la despedida.