Aerocivil toma decisión clave sobre la avioneta en la que murió Yeison Jiménez

Continúa la investigación sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, en el cual perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a otras cinco personas. Tanto es así que la Aeronáutica Civil de Colombia anunció una medida para poder definir los motivos reales de este accidente.

Se conoció que la Aerocivil tomó la decisión de enviar los motores de la avioneta a Estados Unidos, esto con el fin de esclarecer con precisión las causas que llevaron a la caída de la avioneta Piper PA-31 Navajo, de propiedad de la empresa YM Company.

Así mismo, se conoció que el análisis en suelo estadounidense, será coordinado con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, buscarán revisar los sistemas de propulsión y componentes internos, esto con el objetivo de identificar si existieron fallas mecánicas o deficiencias técnicas previas.



De igual forma, se conoció que con este análisis también se encuentran revisando las bitácoras de mantenimiento y los registros de vuelos anteriores, con el fin de ver el historial de vuelo que tenía la aeronave durante los últimos años.



¿La avioneta de Yeison Jiménez tenía antecedentes mecánicos?

Por otro lado, se conoció que a pesar de haber sido fabricado a principios de la década de los ochenta, el avión de Yeison Jiménez tuvo una operación intensiva durante el año 2025, realizando centenares de vuelos hacia ciudades como Medellín, Pereira, Bucaramanga, Yopal y Barranquilla, entre otras, situación que se encuentra en investigación por parte de las autoridades.

Además, la Fiscalía General de la Nación y el CTI pusieron la lupa sobre un antecedente ocurrido en mayo de 2024. En esa ocasión, la misma avioneta estuvo a punto de accidentarse en Medellín debido a un presunto ajuste irregular en el sistema de turbo durante un proceso de mantenimiento.

Cabe destacar que este hecho se suma a una estadística preocupante revelada, en donde se registraron 25 accidentes aéreos en el último año, lo que pone bajo la lupa la seguridad de la aviación privada en el país. Por lo cual, según las autoridades nacionales esperan los resultados del análisis técnico en Estados Unidos para definir las causas del accidente de Yeison Jiménez.

