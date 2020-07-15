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La Kalle  / Soacha

Soacha

Montaje que muestra en primer plano desenfocado a Óscar Giovanny Marulanda, capturado en Soacha con el retrato de Rosa Mayerly Olaya Coronado
Judiciales

Sale a la luz el oscuro pasado de hombre que acabó con Rosa Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Montaje judicial que muestra a la izquierda el rostro en primer plano de Óscar Giovanny Marulanda, a la derecha el retrato en blanco y negro de Rosa Mayerly Olaya Coronado
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Aparecen dos fechas claves en el caso de Rosa Mayerly Olaya; Fiscalía las reveló

El detalle poco visto en el video del ataque a Rosa Mayerly Olaya
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VIDEO capta detalle poco visto en ataque a Mayerly Olaya en Homecenter; despierta indignación

La última publicación de Rosa Mayerly Olaya fue dedicada a su hijo
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La última publicación de Rosa Mayerly fue dedicada a su hijo: "El complemento de mi vida"

Rosa Mayerly recibió cuatro heridas fatales
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Rosa Mayerly recibió cuatro heridas fatales; la audiencia reveló cómo actuó el feminicida

Collage muestra a Rosa Mayerly Olaya, y a la derecha, un fotograma difuso del video de seguridad en Soacha
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Aparece VIDEO del momento exacto en que capturan a agresor de Mayerly Olaya en Soacha

Collage muestra a la izquierda un retrato de Mayerly Olaya y a Óscar Giovanny Marulanda.
Judiciales

Los tres episodios de acoso que vivió Mayerly Olaya antes de morir; cliente se obsesionó

Primer plano en blanco y negro del rostro de Mayerly Olaya mirando hacia la cámara
Judiciales

Destapan inestable comportamiento de hombre que atacó a Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Montaje que muestra a la izquierda la fachada exterior del Centro Comercial y a la derecha, un retrato en primer plano de Mayerly Olaya
Judiciales

Revelan la identidad del hombre que habría atacado a Mayerly Olaya en Soacha

Mayerly Olaya - Caso del centro comercial
Judiciales

Mujer perdió la vida en Homecenter de Soacha a manos de acosador; es su excompañero

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