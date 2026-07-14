Aparece VIDEO del momento exacto en que capturan a agresor de Mayerly Olaya en Soacha

El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el pasado domingo 12 de julio de 2026 en Soacha, Cundinamarca, volvió a ser tema de conversación tras la difusión de un video que registra los instantes posteriores al ataque.

El material audiovisual, captado por testigos dentro del almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio, muestra la rápida reacción de ciudadanos y empleados para impedir que el presunto agresor huyera del lugar.

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Las imágenes, divulgadas por Noticias Caracol, evidencian la conmoción que se vivió dentro del establecimiento. En el video se observa a varias personas auxiliando a la víctima, mientras otras colaboran para reducir al sospechoso y evitar que abandonara el sitio antes de la llegada de la Policía.



El señalado responsable, identificado como Óscar Giovanny Marulanda, fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. Según el reporte oficial, el ataque ocurrió sobre las tres de la tarde cuando Mayerly Olaya se encontraba cumpliendo con su jornada laboral.

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¿Qué detalles se conocieron del caso de Mayerly Olaya?

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Óscar conoció a la víctima en febrero de 2026 y, tras el rechazo a sus pretensiones sentimentales, habría iniciado un patrón de hostigamiento, seguimiento e intimidación que se prolongó durante varios meses.

Según el ente investigador, la situación llegó a tal punto que, en al menos dos oportunidades, Mayerly Olaya requirió el acompañamiento de la Policía Nacional para trasladarse de su lugar de trabajo hasta su vivienda con el fin de evitar nuevos episodios de acoso.

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Asimismo, la Fiscalía documentó que el procesado se presentó los días 10 de mayo y 5 de junio en las viviendas de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla y, presuntamente, intimidarla, hechos que hacen parte del material probatorio del caso.

Mayerly Olaya falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las cuatro heridas que sufrió durante el ataque.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó a Óscar Giovanny Marulanda el delito de feminicidio agravado. Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

A través de un comunicado, Homecenter rechazó cualquier forma de violencia y aclaró que el presunto agresor no mantenía ningún vínculo laboral con la compañía.