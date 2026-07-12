Pruebas comprometen a clínica donde murió Adriana Manotas tras procedimiento estético

El caso de Adriana Manotas continúa avanzando y suma nuevos elementos dentro de la investigación que adelantan las autoridades en Bogotá.

La muerte de la mujer de 52 años, ocurrida después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino de la localidad de Puente Aranda, ha puesto nuevamente la atención sobre los riesgos de acudir a lugares que no cuentan con la habilitación exigida para prestar servicios de salud.

En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Salud entregó un comunicado oficial en el que confirmó que, durante un allanamiento realizado conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron encontrados diferentes elementos que evidenciarían que el establecimiento continuaba realizando procedimientos invasivos pese a tener sanciones sanitarias vigentes.

Las nuevas actuaciones fortalecen la investigación alrededor del caso de Adriana Manotas, mientras las autoridades avanzan en la identificación de todas las personas que habrían participado en la intervención realizada en el lugar.

Adriana Manotas: allanamiento permitió encontrar material quirúrgico y residuos biológicos

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Según informó la Secretaría Distrital de Salud, el operativo se llevó a cabo el 10 de julio de 2026 luego de la autorización judicial correspondiente.

Durante la diligencia, los investigadores encontraron material quirúrgico y residuos biológicos, elementos que, de acuerdo con la autoridad sanitaria, demostrarían que en el sitio se seguían realizando procedimientos invasivos sin cumplir con la normatividad vigente.

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En el comunicado, la entidad señaló:

"Se encontró material quirúrgico y residuos biológicos, lo que supone que estaban realizando procedimientos invasivos, sin cumplir la normatividad vigente".

Los equipos técnicos de la Secretaría participaron en el operativo con el propósito de verificar las condiciones sanitarias del establecimiento y constatar si cumplía con los requisitos legales para prestar servicios médicos.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble funcionaba bajo la fachada de un salón de belleza en el barrio Muzú y no contaba con autorización para realizar cirugías o intervenciones de carácter médico.

Adriana Manotas: la clínica ya tenía sanciones antes del procedimiento

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención dentro de la investigación es que el establecimiento ya había sido objeto de medidas sanitarias desde noviembre de 2025.

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La Secretaría Distrital de Salud confirmó que en esa fecha se impusieron dos medidas de seguridad: una contra el establecimiento y otra dirigida al profesional que allí prestaba servicios, debido a que ninguno se encontraba debidamente habilitado para ofrecer procedimientos de salud.

Las restricciones seguían vigentes cuando ocurrió el caso de Adriana Manotas. Sin embargo, durante la inspección realizada por las autoridades se evidenció que las condiciones que motivaron dichas sanciones nunca fueron corregidas y que el lugar continuaba funcionando normalmente.

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🚨 #Atención | Una práctica ilegal cobró la vida de una ciudadana tras un procedimiento estético realizado en un establecimiento clandestino.



Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables.



Si conoce un lugar que opere de forma… pic.twitter.com/shGfklt1fK — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) July 10, 2026

Como resultado del operativo, la entidad impuso dos nuevas medidas sanitarias: la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de cerca de 108 elementos, entre ellos equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Según la autoridad sanitaria, estas acciones buscan impedir que dichos elementos continúen siendo utilizados en procedimientos realizados sin autorización.

Así avanza la investigación por el caso de Adriana Manotas

Las investigaciones también permitieron establecer que el establecimiento estaba registrado comercialmente como una peluquería y no como un centro médico.

Además, la representante legal no figuraba como profesional de la salud habilitada para desarrollar este tipo de procedimientos.

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La Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el INVIMA, impuso medidas sanitarias a establecimientos donde se realizaban procedimientos de cirugía… pic.twitter.com/7q4V9rosPk — Supersalud (@Supersalud) July 11, 2026

Vecinos del sector señalaron que era frecuente observar vehículos especializados retirando residuos biológicos del inmueble, lo que, según las autoridades, coincide con la evidencia encontrada durante el allanamiento.

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De acuerdo con la información oficial, Adriana Manotas ingresó al establecimiento en horas de la mañana para someterse a una liposucción.

Durante el procedimiento presentó complicaciones y posteriormente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente el fallecimiento y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier establecimiento que realice procedimientos quirúrgicos sin autorización de la Secretaría Distrital de Salud.

Si conoce algún establecimiento estético ilegal o clandestino, denúncielo.



Estos lugares no pueden seguir funcionando ni cobrando vidas. Hemos reforzado los controles, pero necesitamos que nos ayude a denunciarlos, si conoce algún lugar de este tipo.



Desde 2025 hemos hecho… pic.twitter.com/Mv7H9uoJ7R — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 11, 2026

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Salud continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente el caso de Adriana Manotas y establecer las responsabilidades correspondientes.