Ella era Adriana Manotas, la mujer que murió tras una cirugía estética en Bogotá

Un nuevo caso relacionado con un procedimiento estético volvió a generar preocupación en Bogotá. Este viernes 10 de julio de 2026 se conoció el fallecimiento de Adriana Manotas, una mujer que presentó complicaciones de salud después de acudir a un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda, muy cerca del sector de Venecia.

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Lo ocurrido ha llamado la atención porque sucede apenas semanas después del caso de Yulixa Consuelo Toloza, cuyo fallecimiento también estuvo relacionado con un procedimiento realizado en un sitio que no contaba con la autorización correspondiente para prestar servicios de salud.

Tras conocerse la emergencia, la Alcaldía de Bogotá, junto con otras entidades distritales y la Policía, desplegó un operativo para inspeccionar el lugar donde fue atendida Adriana Manotas y verificar si cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

¿Qué se sabe del caso de Adriana Manotas?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Adriana Manotas acudió a un establecimiento donde se realizaban procedimientos estéticos en la localidad de Puente Aranda.

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Luego del procedimiento, la mujer comenzó a presentar complicaciones en su estado de salud durante el proceso de recuperación.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que, al parecer, se observa cómo personal del establecimiento la traslada hasta un vehículo para buscar atención médica.

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La mujer fue llevada a la sede de la Cruz Roja de Kennedy, donde el personal médico intentó estabilizarla. Sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento.

Adriana Manotas murió tras una cirugía estética en Muzú, Puente Aranda

Una vez se conoció el caso, diferentes entidades iniciaron una inspección en el establecimiento donde Adriana Manotas habría sido atendida.

En el operativo participaron la Policía de Bogotá, la Sijín, la Alcaldía Local de Puente Aranda y las secretarías de Gobierno y Salud.

Según informó la Alcaldía de Bogotá mediante un comunicado, durante la visita fueron encontradas varias situaciones que generaron preocupación entre las autoridades.

El Distrito indicó que el establecimiento no contaba con avisos o información que permitieran identificarlo como un prestador de servicios de salud.

Además, tras revisar las bases de datos oficiales, se estableció que el lugar no tenía registro ni autorización para prestar servicios de salud.

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Otro de los hallazgos señalados por la administración distrital fue que la representante legal del establecimiento "no está habilitada legalmente como talento humano en salud", según quedó consignado en el comunicado oficial.

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Once establecimientos fueron sellados

Como parte de esa ofensiva institucional, la Alcaldía de Bogotá informó que fueron intervenidos apartamentos y sitios donde presuntamente se practicaban procedimientos estéticos de manera irregular.

Durante las inspecciones, las autoridades reportaron el hallazgo de medicamentos vencidos y otras presuntas irregularidades.

Además, según el Distrito, en uno de esos lugares fueron encontradas una mujer de 37 años y otra de 66 años, quienes, al parecer, serían personas afectadas por este tipo de establecimientos.