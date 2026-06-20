¿Qué pasará con bienes de responsables en caso de Yulixa? Drástica petición de víctimas

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en el centro ilegal Beauty Láser M.D., ha tomado un rumbo que va más allá de la responsabilidad penal individual.

Si has seguido este caso, sabrás que la justicia ya procesa a los implicados por delitos graves como homicidio y desaparición forzada; sin embargo, ahora se abre un capítulo económico que podría golpear directamente los bolsillos y propiedades de los responsables.

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El abogado de la familia de la víctima, Juan Camilo Caicedo, ha puesto sobre la mesa una solicitud contundente: que la Fiscalía General de la Nación examine la posibilidad de iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los bienes y recursos asociados a los principales señalados en el caso.



Esta medida busca que el Estado tome control de las propiedades que habrían sido adquiridas con dinero proveniente de actividades ilegales.

¿Qué es la extinción de dominio y cómo afectaría a los responsables del caso Yulixa Toloza?

Para que comprendas la magnitud de esta petición, debes saber que la extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite al Estado quitar la propiedad de bienes cuando estos tienen un origen ilícito.

En este escenario particular, la representación de las víctimas argumenta que el centro estético Beauty Láser funcionaba como una "fachada" para realizar intervenciones invasivas sin las condiciones exigidas por la ley.

La iniciativa de rastrear el patrimonio surge de un dato revelador entregado por una auxiliar que trabajó en el establecimiento.

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Según su declaración pública, en ese lugar se habrían realizado entre 500 y 600 procedimientos estéticos.

Aunque las autoridades aún deben contrastar estas cifras, para el abogado Caicedo esto plantea una duda razonable sobre el volumen de dinero que manejaba el negocio.

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Si haces cuentas rápidas, como lo sugiere el abogado, entenderás por qué este frente es tan importante.

Si cada uno de esos cientos de procedimientos tuvo un costo alto —algunos superando los 10 millones de pesos colombianos—, el monto total recaudado por esta clínica clandestina sería millonario.

"Entonces hay que preguntar ¿dónde están la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la DIAN y qué pasó con esos recursos?", señaló el apoderado de las víctimas.

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¿Cuántas cirugías estéticas se realizaban en el centro ilegal Beauty Láser?

Como te mencioné, el testimonio de la esteticista que asistió en la cirugía de Yulixa Toloza habla de un flujo constante de pacientes, estimando más de medio millar de intervenciones.

Este volumen de actividad es lo que sustenta la hipótesis de que el dinero obtenido proviene de una actividad ilegal, lo que habilitaría legalmente la extinción de dominio.

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Hasta ahora, la investigación se había centrado principalmente en establecer quiénes participaron en el procedimiento médico fallido y quiénes intentaron ocultar lo sucedido tras la muerte de Yulixa.

No obstante, si esta nueva línea de investigación prospera, las autoridades tendrán que reconstruir todo el funcionamiento económico de Beauty Láser.

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Esto implica que no solo se buscará justicia por la vida de Yulixa, sino que se investigará el origen y destino de cada peso movido por el establecimiento.

El proceso obligaría a determinar quiénes se beneficiaron financieramente de una operación que carecía de los permisos para realizar intervenciones invasivas, exponiendo la estructura económica que permitía la existencia de este centro en Bogotá.