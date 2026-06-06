Enfermera murió tras un procedimiento estético en Cali; el caso recuerda a Yulixa Toloza

El municipio de Puerto Tejada, en el norte del departamento del Cauca, este 5 de junio ocurrió el fallecimiento de Nayeli Larrahondo, una joven profesional de la salud que perdió la vida en medio de un procedimiento estético, después de presentar complicaciones de salud durante la cirugía.

La víctima se desempeñaba como enfermera en el Hospital Mario Correa Rengifo de Cali y según los reportes preliminares, Nayeli Larrahondo acudió a un centro de belleza en su localidad para realizarse una cirugía estética y mientras era intervenida terminó sufriendo un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a trasladarla al hospital local de Puerto Tejada.

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A pesar de la rapidez del traslado, los médicos confirmaron que la joven llegó sin signos vitales. Una vez se conoció esta noticia, ésta generó una respuesta inmediata por parte de sus allegados, quienes se agolparon en el hospital buscando explicaciones sobre lo ocurrido.



Testigos relataron que familiares y amigos de la víctima, en medio del dolor, increparon al personal médico y presuntamente agredieron al propietario del establecimiento donde se realizaba el procedimiento. Al punto que tuvo que llegar la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad de los trabajadores.

¿Qué más se conoció del caso de Nayeli Larrahondo?

Por otro lado, la alcaldesa de Puerto Tejada, Adiela Salazar Gómez, lamentó profundamente el suceso y solicitó formalmente a las autoridades competentes una investigación exhaustiva para establecer las circunstancias exactas de la muerte, esto con el fin de establecer si el lugar contaba con los permisos legales y sanitarios para operar.

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De igual forma, la Secretaría de Salud Municipal anunció que colaborará plenamente con la justicia y fortalecerá las campañas de orientación ciudadana sobre los riesgos de acudir a centros clandestinos o personas no capacitadas para estos fines.

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Este caso reaviva el debate nacional sobre la seguridad en las cirugías estéticas en Colombia, en especial con lo ocurrido con Yulixa Toloza, quien perdió la vida después de un procedimiento estético en Bogotá y su cuerpo apareció en Apulo, Cundinamarca.

Sumado a esto, en Cali, ciudad donde residía y trabajaba Nayel Larrahondoi, se reportaron al menos tres fallecimientos asociados a estos procedimientos durante el 2025, junto con el cierre de 15 establecimientos por irregularidades. Mientras tanto, los restos de la profesional de la salud serán entregados a su familia mientras avanzan las indagaciones judiciales y forenses.