Dueña de estética donde murió Yulixa revela aterradores detalles; menciona un arma y a Leo

El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida tras un procedimiento estético en el sur de Bogotá, dio un giro con la revelación de testimonios que describen lo ocurrido dentro del traslado de la señora en el chevrolet Sail hasta Apulo donde terminó apareciendo el cuerpo.

De acuerdo con Michel Delgado, hermana de María Fernanda Delgado, mencionó en el pódcast Más Allá del Silencio, que cuando la salud de Yulixa se complicó durante la intervención, los propietarios intentaron auxiliarla. Al verificar con un oxímetro que la paciente todavía tenía signos vitales, por lo cuál, rogaron por el traslado a un hospital o el llamado de una ambulancia.

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Sin embargo, el anestesiólogo identificado como ‘Leo’, quien actualmente es buscado por las autoridades, se habría negado rotundamente. Al punto que este mencionó que: “Sin cuerpo no hay delito”, además según esta declaración comentó que el hombre habría desenfundado un arma de fuego.



De igual forma, comentó que este lanzó una amenaza a las personas que iban en el vehículo: “Él les dijo que les iba a matar a los niños.” Bajo la intimidación del arma, la pareja fue obligada a salir de Bogotá con el cuerpo de Yulixa en el vehículo.

Según el relato, María Fernanda Delgado vivía momentos de angustia extrema mientras el carro avanzaba por la ruta exigida por el armado. El testimonio indica que ella “le pedía a Dios encontrarse con un retén de la Policía para poder detener el vehículo” y denunciar que llevaban a la señora fallecida y que estaban siendo amenazados.

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¿Qué más se conoció sobre el caso de Yulixa Toloza?

Posteriormente, después Michel comentó que la dueña del local aprovechó un descuido para escapar, enviando posteriormente un mensaje de perdón a la familia de la víctima alegando que actuó por miedo.

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Paralelo a estos testimonios, el informe de Medicina Legal revelado por El Tiempo confirmó las causas técnicas del fallecimiento. El documento forense detalla que Yulixa sufrió una “disección hemorrágica en la zona abdominal y el dorso”, provocada por la succión rústica de tejido graso.

Por lo cuál, esta complicación según los informes de Medicina Legal, derivó en un “embolismo graso en el pulmón”, lo que le causó una insuficiencia respiratoria aguda y una anemia aguda. Es decir, el que Yulixa terminó falleciendo por intentar respirar.

Además, los peritos hallaron cuatro "lesiones por arma blanca" en el torso, que corresponden a las incisiones rústicas realizadas para introducir las cánulas de succión.

Actualmente, las autoridades avanzan en los trámites de extradición de otros implicados, mientras la búsqueda del anestesiólogo continúa para que responda por este homicidio que ha conmocionado a la capital.

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