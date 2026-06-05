Aparece nuevo testigo de agresión a Alexander Avendaño y dio fríos detalles: Lo ahorcaban

El caso de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que perdió la vida tras lanzarse al embalse de Guatapé en medio de una fiesta, apareció un nuevo relato que cuenta más detalles de los momentos ocurridos antes. Inicialmente, se había reportado como un salto desesperado, ahora es descrito como el resultado de una agresión colectiva.

Según un testigo que habló con el medio de comunicación El Tiempo, todo comenzó debido al comportamiento de Avendaño, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias y alcohol. Además comentó que el joven habría tenido conductas inapropiadas con varias mujeres, incluyendo con su hermana.

Por otro lado, comentó al diario citado “Pararon la música y empezaron a pegarle todos; literalmente se le fueron encima”. A pesar de los intentos de la hermana del joven por calmar la situación, la agresión persistió. “Sebastián, el organizador del planchón, siguió pegándole, ahorcándole”, puntualizó.

Cabe destacar que días después de encontrar el cuerpo de Alexander Avendaño, se comenzaron a conocer los videos donde el joven de 22 años está rodeado y arrinconado antes de terminar en el agua. Además se señalaron a cuatro personas; 'Dj Coco' y 'Dj Sebas Martínez', junto a dos mujeres presentes en el sitio.

Destapan motivo que desató pelea en la que agredieron a Alexander Avendaño: "Una mona" Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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¿Cuál es la posible hipótesis del ataque contra Alexander Avendaño?

El nuevo testimonio advierte sobre las graves consecuencias que han enfrentado los implicados tras la difusión de las imágenes. “Yo supe, por redes, que empezaron a buscar a los implicados en esto. Por ahí leí que a Sebastián lo estaban buscando y estaban ofreciendo plata para asesinarlo, entonces debe estar escondido”, aseguró el testigo.

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Por otro lado, otros relatos surgidos en redes sociales, específicamente en una transmisión en TikTok, coinciden en que Alexander Avendaño se lanzó al agua bajo una fuerte presión externa, pese a que después se confirmará que el joven no sabía nadar.

Algunos participantes durante la videollamada mencionaron que el conflicto pudo tener un origen pasional, sugiriendo que Alexander intentó acercarse a una mujer que era pareja de uno de los organizadores, lo que habría elevado las tensiones durante la noche.

Este caso sigue bajo investigación, mientras la familia sostiene que el joven se sintió "acorralado" antes de tomar la fatal decisión, en especial por la hermana del joven que estuvo de forma presencial con él. Por ahora, los videos y estos nuevos testimonios son piezas clave para determinar la responsabilidad penal de quienes participaron en este caso.

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