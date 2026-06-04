Destapan motivo que desató pelea en la que agredieron a Alexander Avendaño: "Una mona"

Continúan apareciendo nuevos datos en la investigación sobre el fallecimiento de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que perdió la vida en el embalse de Guatapé, dio un giro significativo tras la difusión de nuevos testimonios que reconstruyen los minutos previos a la tragedia.

Cabe destacar que inicialmente, se reportó como un accidente tras una riña en un planchón, sin embargo, aparecieron nuevos detalles en una transmisión de un en vivo por TikTok, en la que participaron jóvenes que estuvieron presentes el pasado 24 de mayo en el planchón 'Supreme', donde mencionan que la pelea no fue gratuita.

Uno de los testigos, afirmó que el conflicto habría escalado cuando Alexander mostró interés sentimental por una joven conocida como "la mona", quien presuntamente era pareja de un hombre identificado como Sebastián. Mientras que otros mencionaron que Alexander Avendaño habría provocado un altercado físico con una de sus acompañantes.

Videollamada de testigos de Alexander Avendaño Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué otros detalles se conocieron sobre lo ocurrido con Alexander Avendaño?

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Por otro lado, se conoció por parte de las autoridades y declaraciones de familiares del joven que este llegó a sufrir una intimidación antes de caer al embalse. Tanto es así que algunos testigos afirman que el joven fue arrinconado y agredido por varios sujetos, quienes incluso lo habrían despojado de su pantalón.

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"El pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando", relató uno de los participantes de la transmisión digital, quien además aseguró que Alexander sentía un temor profundo de ser empujado. Pese a la emergencia, los testigos señalan que la embarcación no pudo detenerse de inmediato, complicando cualquier intento de rescate.

Hasta el momento, las redes sociales han señalado a cuatro personas como presuntos responsables, cómo 'Dj Coco' y 'Dj Sebas Martínez', junto a dos mujeres identificadas como María José Caro y Salomé Uribe.

No obstante, tanto 'Dj Coco' como María José se han pronunciado en redes sociales negando su responsabilidad y asegurando que ya se han puesto a disposición de las autoridades, en especial por las amenazas que recibieron.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación ya ha comenzado a recopilar pruebas y testimonios, incluyendo una reunión con representantes de la empresa que alquiló el planchón para esclarecer los protocolos de seguridad y los hechos ocurridos esa noche.

Amigos de la víctima sostienen que el caso debería ser tipificado como un homicidio, argumentando que Alexander Avendaño fue forzado por las circunstancias a un desenlace fatal.

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