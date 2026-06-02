Golpearon a Alexander, le quitaron la ropa y lo hicieron lanzar sin saber nadar: Hermana

Continúan apareciendo nuevos detalles de lo ocurrido con Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años que desapareció en las aguas del embalse el pasado domingo 24 de mayo y fue encontrado sin vida 5 días después. Hecho por el cuál, su hermana decidió pronunciarse al respecto.

Recordemos que el incidente ocurrió durante la celebración del cumpleaños de una familiar de Alexander a bordo de una embarcación. Según el testimonio de una allegada que presenció los hechos, la situación escaló rápidamente hacia la violencia: “realmente no sé cómo pasó la pelea, pero cuando yo me di cuenta fue que ya todo el mundo le estaba pegando”, relató a Noticias Caracol.

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Por otro lado, ella también comentó que intentó intervenir para detener la riña, pero en cuestión de segundos perdió de vista al joven. “Yo traté de separarlos y ya fue cuando yo me di cuenta que ya había caído al agua”, añadió en su desgarrador relato.



Además, circula un video del evento en el que se observa cómo Alexander fue despojado de sus prendas antes de terminar en el embalse. Sobre este punto, su familiar cuestionó: “ahí en el video se ve cuando lo jalaron y en ese momento le quitaron la ropa. No sé por qué se la estaban quitando”.

¿Qué más comentó la hermana de Alexander Avendaño sobre esto?

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Por otro lado, afirmó que su hermano Alexander no sabía nadar y sentía un profundo temor por la represa. De acuerdo con su testimonio, el joven no habría caído accidentalmente, sino que se habría arrojado en un intento desesperado por escapar de los golpes.

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“Él se lanzó al agua por miedo a que lo siguieran golpeando. Él se sintió como acorralado”, mencionó la testigo. De igual forma, la escena le provocó mucho miedo y confesó que ella tampoco sabía nadar y por eso no ayudó a Alexander. “Él le tenía demasiado miedo a la represa, no sé por qué. Yo quedé en shock por eso”.

Cabe destacar que la búsqueda del cuerpo se extendió por 120 horas. El cabo Henry Berrío, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, informó que las labores fueron complejas debido a que las profundidades en ciertos puntos del embalse “sí superaban los 40 metros”, dificultando el ingreso de los 14 buzos especializados que participaron en la operación.

Ante esto se conoció que el cuerpo fue hallado flotando el viernes por la noche gracias al aviso de la comunidad y familiares que permanecían en la zona. Por su parte, el Ministerio de Transporte se pronunció, señalando que la lancha involucrada “no cumplía con todas las normas de seguridad.”

Mientras tanto, la familia de Alexander Avendaño fue enfática en mencionar que esperan que el caso no quede impune. “Nosotros pedimos justicia, que se aclare todo y que los responsables paguen”, sentenció la hermana.

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