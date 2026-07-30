¿Se acerca la Boda? Cristiano Ronaldo y Georgina darían el "sí" el fin de semana en Sintra

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a ocupar los titulares de la prensa internacional después de que comenzara a circular una versión que asegura que la pareja celebraría su matrimonio el próximo 1 de agosto. Aunque ninguno de los dos se pronunció sobre el tema, la información despertó una gran expectativa entre sus seguidores por tratarse de una de las relaciones más mediáticas del deporte y el entretenimiento.

El medio español Divinity dio a conocer que la pareja podría contraer matrimonio este sábado, una información basada en lo expuesto por el programa portugués V+Fama. Según esa versión, a la redacción del espacio televisivo llegó una presunta invitación que ubicaba la ceremonia en la Quinta da Regaleira, un histórico recinto situado en Sintra, Portugal.

Puedes leer: Ella es la hermana de Cristiano Ronaldo que dejó con la boca abierta a muchos: "Idénticos"



El documento señalaba una fecha, un lugar y detalles relacionados con el supuesto enlace. Antes de difundir la noticia, un periodista explicó que decidieron comprobar la autenticidad de la invitación y contactó directamente con la administración de la Quinta da Regaleira para confirmar si el evento estaba previsto.



La respuesta del recinto no confirmó ni desmintió la celebración. De acuerdo con el relato citado por el medio mencionado anteriormente, desde la administración únicamente respondieron: "No haremos comentarios al respecto", una declaración que alimentó aún más las especulaciones y provocó que el rumor se extendiera rápidamente en diferentes medios y redes sociales.

¿Por qué dicen que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan el 1 de agosto?

El rumor tomó fuerza porque Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso en agosto de 2025, después de casi una década de relación. Desde entonces, los seguidores de la pareja permanecen atentos a cualquier información relacionada con la fecha del matrimonio, especialmente porque ambos manifestaron en distintas ocasiones que desean formalizar su unión.

Además del supuesto documento, la posibilidad de una ceremonia en Portugal resultó creíble para algunos medios debido al fuerte vínculo que Cristiano Ronaldo mantiene con su país. Incluso otras publicaciones llegaron a mencionar diferentes escenarios para el enlace, aumentando la expectativa sobre un posible anuncio oficial.

Publicidad

Puedes leer: ¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de estar juntos

Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de unos días de descanso junto a sus hijos antes de que el futbolista retome sus compromisos profesionales con Al Nassr. Durante este periodo compartieron imágenes familiares en redes sociales, aunque sin hacer referencia a preparativos relacionados con una boda.

Publicidad

Cristiano Ronaldo también explicó anteriormente que uno de los motivos para aplazar el matrimonio está relacionado con sus compromisos deportivos y con el deseo de Georgina Rodríguez de celebrar una ceremonia privada, lejos de grandes eventos y de la exposición mediática.

¿Qué se sabe de la supuesta boda?

Aunque el rumor ganó fuerza durante las últimas horas, la revista ¡HOLA! aseguró que la información sobre una boda el 1 de agosto es falsa. El medio indicó que consultó fuentes cercanas a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, las cuales descartaron que exista un matrimonio programado para este fin de semana.

La publicación también señaló que la Quinta da Regaleira mantiene su actividad habitual para esa fecha. El recinto continúa ofreciendo entradas al público en diferentes horarios y tiene previsto un espectáculo musical de la cantante Silvana Peres, una programación que resulta incompatible con un evento privado de las dimensiones que tendría una boda de esta magnitud. Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez confirmaron una fecha para su matrimonio.

Video que te puede interesar: CR7 le regala sus guayos a IshowSpeed