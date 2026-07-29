Marcela Reyes revela qué es ser para ella una 'migajera' y la clave del amor propio

Durante una entrevista con El Klub de La Kalle, Marcela Reyes habló de uno de los comportamientos que, según ella, más afecta las relaciones sentimentales. La DJ y empresaria explicó qué significa ser una “migajera”, un término que relaciona con aceptar muy poco afecto por miedo a quedarse solo.

Para la artista, este tipo de actitudes no aparecen de un momento a otro. Marcela aseguró que suelen comenzar cuando una persona pierde la capacidad de reconocer su propio valor y termina conformándose con cualquier muestra de atención, incluso cuando la otra parte deja claro que no existe interés real.

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¿Qué significa ser una migajera?

Marcela explicó que una persona migajera busca atención de manera insistente aun cuando la otra parte evita responder. Para ella, uno de los ejemplos más claros ocurre cuando alguien insiste sin recibir interés del otro lado de la conversación. "La persona que busca que no le quieren contestar y llama 20 veces, eso es migajear".

La empresaria resumió el significado del término con una frase que, según dijo, refleja exactamente la realidad de muchas personas. Desde su perspectiva, el problema comienza cuando alguien acepta muy poco por miedo a perder a la otra persona. "Amigajas... es cuando uno se conforma con cualquier cosita".

Actitudes que Marcela Reyes no tolera en una relación

Durante la conversación, la DJ también habló de quienes aceptan ocupar un segundo plano dentro de una relación. Según explicó, existen personas que buscan llamar la atención a cualquier costo, incluso involucrando a terceros para sentirse importantes.

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"Las amantes que son muy migajeras que llaman a las esposas y ponen los teléfonos para que las esposas escuchen que el marido está con la otra. La típica mosa migajera".

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Marcela dejó claro que ese tipo de comportamientos no forman parte de su manera de relacionarse. Aseguró que su carácter y la forma en la que construye su vida le impiden aceptar situaciones donde no exista reciprocidad. "Yo soy muy orgullosa y donde no es, no es".

¿Cuál es la clave para no aceptar migajas?

Para Marcela Reyes, el amor propio es la herramienta más importante para evitar caer en relaciones donde una persona solo recibe pequeñas muestras de afecto. La empresaria aconseja "pararte en el espejo, o sea, así estés en el día de descanso... y reconocer todos los días el mujerón que soy"

Su segundo consejo es trabajar por los sueños personales fortalece la autoestima y permite establecer límites sanos: "ocuparme demasiado en mi trabajo, mi mente ocupadita, pero no "workaholic", llegar al punto ya que te enfermes por el trabajo, no.

La DJ explicó que la independencia económica también juega un papel importante. Cuando alguien trabaja por sus metas y reconoce su propio esfuerzo, resulta más sencillo identificar cuándo una relación deja de aportar tranquilidad y comienza a convertirse en una carga emocional.

¿Cómo nació la canción Migajera?

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Marcela también aprovechó la entrevista para hablar de 'Migajera', la canción que grabó junto a Alexa Torres. Según explicó, gran parte de la inspiración provino de situaciones que observaba constantemente en redes sociales y de frases que muchas personas repetían en internet.

"Muchas de las frases que dice la canción son frases que también muchas personas replicaban en redes sociales".

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La artista aseguró que el tema busca hacer reflexionar a quienes normalizan relaciones desequilibradas y esperan durante meses un mensaje, una llamada o una mínima demostración de interés. Para ella, nadie debería acostumbrarse a vivir de "migajas" emocionales.

Mira la entrevista completa: