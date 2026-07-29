Luna del Ciervo hoy 29 de julio: así se verá en Colombia y los rituales para atraer dinero

Hoy, miércoles 29 de julio de 2026, el cielo nos regala uno de los espectáculos naturales más fascinantes: la Luna del Ciervo. Este fenómeno, que marca el plenilunio de julio, no solo es una oportunidad para los amantes de la astronomía en Colombia, sino también un momento cargado de simbolismo para quienes buscan renovar sus energías y atraer prosperidad.

El nombre de esta luna tiene raíces profundas en las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, quienes observaron que durante este mes a los ciervos machos les empiezan a crecer sus nuevas cornamentas.

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¿A qué hora y cómo se podrá ver la Luna del Ciervo en Colombia este 29 de julio?

Si estás en Colombia, tienes una cita con el cielo nocturno. Aunque la fase llena oficial ocurrió a las 14:37 GMT (9:37 a. m. hora local), el mejor momento para que tú la disfrutes será durante la noche de este mismo miércoles 29 de julio.



Tan pronto como el sol se oculte, el satélite aparecerá por el horizonte este, mostrándose en todo su esplendor.



Lo mejor de todo es que no necesitas equipos costosos ni telescopios para verla; bastará con que busques un lugar despejado y mires hacia el este.

Un detalle que te sorprenderá es la llamada "ilusión lunar": cuando la luna está cerca del horizonte, tu cerebro la comparará con edificios o árboles, haciendo que parezca mucho más grande de lo habitual.

Además, podrías notar que adquiere un tono anaranjado o dorado debido al paso de la luz por la atmósfera.

Aunque será muy brillante, debes saber que técnicamente no es una superluna, ya que su relevancia radica en su nombre tradicional y no en una cercanía extrema a la Tierra.

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¿Cuál es el ritual de la Luna del Ciervo para atraer dinero y abrir caminos?

Más allá de la observación, la Luna del Ciervo es considerada por muchos como el escenario ideal para realizar gestos simbólicos enfocados en la prosperidad y la apertura de nuevas oportunidades.

Si sientes que tienes bloqueos financieros o quieres que el dinero fluya mejor en tu vida, puedes realizar un ritual sencillo con elementos que ya tienes en casa.

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Para este ritual de abundancia, solo necesitas una llave de tu casa que uses con frecuencia y un poco de canela. Sigue estos pasos:

Preparación: Separa la llave de tu llavero y colócala dentro de un vaso con agua. El elemento clave: Añade canela (en polvo o en rama) al agua. La canela es utilizada tradicionalmente para atraer la buena suerte y el éxito. Reflexión y visualización: Tras dejar reposar la llave unos minutos, sácala y sosténla entre tus manos. Cierra los ojos y visualiza con claridad hacia dónde quieres avanzar y qué puertas deseas que se abran en tu economía y tu vida personal. El decreto: Pronuncia con convicción la frase: "Cada vez que una puerta se abre ante mí, mis caminos se abren". El amuleto: Una vez terminado, guarda esa llave en tu cartera o llévala siempre contigo para que actúe como un imán de nuevas oportunidades.

Si además de tus finanzas quieres cuidar tu imagen personal, la tradición sugiere que hoy es un día excelente para cortarte el cabello. Según las creencias populares, hacerlo durante la luna llena favorece un crecimiento más rápido y fuerte. El horario recomendado para este fin es entre las 12:00 p. m. y las 6:00 p. m..

Recuerda que si hoy el clima no te favorece, la luna conservará su apariencia casi completa también durante la noche de mañana, dándote una segunda oportunidad para contemplar a nuestra vecina cósmica.