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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Qué es el "Plan Marshall" de Abelardo de la Espriella para reconstruir el Chocó?

¿Qué es el "Plan Marshall" de Abelardo de la Espriella para reconstruir el Chocó?

Descubre qué es el Plan Marshall propuesto por el presidente Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó tras el terremoto de 2026.

El presidente Abelardo de la Espriella recorriendo las zonas afectadas por el sismo en Quibdó, Chocó.
El mandatario propuso una estrategia de inversión histórica inspirada en el Plan de Recuperación Europea para transformar la infraestructura chocoana.
/Foto: IA/ Abelardo de la Espriella (Facebook)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, un potente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar sacudió con fuerza a Colombia, dejando graves daños materiales y cientos de víctimas.

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Ante esta emergencia nacional, el recién posesionado presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció una de las propuestas económicas y de infraestructura más ambiciosas de su naciente mandato.

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Durante su visita a Quibdó, el jefe de Estado planteó la creación de un Plan Marshall para el Chocó, con el objetivo de levantar desde cero a uno de los departamentos más golpeados por el sismo.

Puedes leer: ¿Petro se va del país? Revelan carta que envió al Senado tras terminar su mandato

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Pero, ¿qué es el Plan Marshall de Abelardo en el contexto del terremoto? Si quieres entender a fondo de qué se trata esta estrategia que es tendencia en la opinión pública del país, aquí te explicamos todos sus componentes legales, económicos y sociales.

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El origen histórico detrás de la propuesta

Para entender la iniciativa, primero hay que recordar la historia. El original fue el Programa de Recuperación Europea implementado por Estados Unidos en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial.

Aquella estrategia inyectó miles de millones de dólares para reconstruir las industrias, viviendas e instituciones de una Europa Occidental completamente devastada por el conflicto armado.

Al usar esta analogía, el presidente busca implementar un modelo de inversión estatal masiva y de cooperación internacional.

Según esto, la intención del Gobierno Nacional es transformar la tragedia en una oportunidad histórica para saldar la deuda social con el litoral Pacífico, combatiendo el abandono institucional mediante obras de gran envergadura.

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¿Cómo funcionará la reconstrucción en el Chocó?

Los daños directos calculados de manera preliminar por firmas privadas y el Comité Nacional para el Manejo de Desastres ascienden a los 30 billones de pesos.

Por ello, el programa no se limitará a la entrega de subsidios tradicionales de arriendo o ayudas humanitarias básicas, sino que formará parte de una estrategia integral llamada el "Plan Milagro" de reconstrucción.

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Los pilares fundamentales informados por el Gobierno incluyen:

  • Infraestructura pública: Reconstrucción total de escuelas, hospitales, redes de servicios públicos y vías secundarias afectadas.
  • Vivienda nueva: Alianzas con el sector privado y cajas de compensación para edificar soluciones habitacionales seguras y sismorresistentes.
  • Descentralización: El traslado temporal de ministerios y dependencias de la Presidencia directo a las regiones afectadas para vigilar los contratos.
Terremoto en Chocó hoy 10 de agosto: Reportan sismo de magnitud 7.4 y graves daños
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Los retos financieros del proyecto

A pesar de la expectativa, el anuncio también ha levantado intensos debates sobre el endeudamiento del país y la transparencia en la ejecución de los recursos.

La llegada de créditos internacionales, como un desembolso inicial del Banco Mundial por 200 millones de dólares, representa apenas una fracción del presupuesto total requerido para la megaobra.

Analistas advierten la necesidad de una veeduría ciudadana estricta para garantizar que el dinero llegue directamente a los damnificados.

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