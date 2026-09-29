Murió tras atragantarse con un chorizo en concierto de querido cantante de música popular

José Elver Palencia había viajado desde el corregimiento de Maito, en Tarqui, Huila, hasta Garzón para disfrutar de un concierto de música popular y vallenata. Sin embargo, mientras se encontraba en la Concha Acústica del municipio, una emergencia terminó cambiando por completo la noche.

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El hombre sufrió un aparente atragantamiento mientras consumía un chorizo que habría comprado en uno de los puestos de comida ubicados durante el evento. De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, comenzó a presentar dificultades para respirar y posteriormente perdió el conocimiento frente a otros asistentes.

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La situación generó una reacción inmediata entre las personas que se encontraban cerca. El ciudadano recibió atención de emergencia y posteriormente fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón.

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Pese a las maniobras realizadas por el personal médico, Palencia falleció. Según la información conocida, el hombre ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

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¿Qué ocurrió con el hombre durante el concierto?

José Elver Palencia había llegado a Garzón con el propósito de asistir al evento en el que se presentaban los reconocidos artistas Jhonny Rivera y Nelson Velásquez.

Mientras consumía el alimento comenzó a presentar dificultades para respirar, situación que rápidamente fue advertida por las personas que estaban a su alrededor. Los asistentes intentaron auxiliarlo mientras se gestionaba su traslado a un centro médico.

Durante las maniobras de reanimación, los médicos habrían encontrado una cantidad considerable de alimento en sus vías respiratorias, específicamente en la zona de la tráquea.

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Este hallazgo hace parte de la información conocida sobre el caso y apunta a un episodio de obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, las circunstancias exactas y la causa de muerte deberán quedar establecidas mediante los procedimientos médicos y legales correspondientes.

José Elver Palencia murió tras atragantarse con un chorizo en concierto de Jhonny Rivera /Foto: redes sociales

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Había viajado desde Maito para asistir al concierto

La víctima fue identificada como José Elver Palencia, oriundo del corregimiento de Maito, perteneciente al municipio de Tarqui.

Palencia se había desplazado hasta Garzón para asistir al espectáculo musical. El evento reunía a seguidores de la música popular y vallenata y contaba con la presentación de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez.

Lo que comenzó como una jornada de entretenimiento terminó con una emergencia que requirió la intervención de asistentes, personal de atención y posteriormente profesionales de la salud.

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Según los datos conocidos, el hombre fue llevado de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl, pero llegó sin signos vitales.

Los médicos realizaron maniobras de reanimación en un intento por recuperarlo. Durante este procedimiento encontraron alimento en sus vías respiratorias, un elemento que será tenido en cuenta dentro de la documentación médica del caso.

