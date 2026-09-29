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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Prima de Navidad para pensionados de Colpensiones; plan de acción que confirmó el Gobierno

Prima de Navidad para pensionados de Colpensiones; plan de acción que confirmó el Gobierno

El Gobierno nacional presentó el plan de acción que guiará la entrega de la prima de fin de año, un beneficio clave que llegará a miles de ciudadanos en el país.

Prima de diciembre para pensionados de Colpensiones: ¿cómo será el pago de la mesada adicional?
Prima de diciembre para pensionados de Colpensiones: ¿cómo será el pago de la mesada adicional?
Foto: Gemini y Colpensiones
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Si eres pensionado en Colombia o tienes un familiar cercano que recibe su mesada jubilatoria a través de Colpensiones, esta información te interesa de manera directa.

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Se aproxima la época de fin de año y, con ella, la expectativa en torno a la entrega de la mesada adicional o prima navideña que año tras año beneficia a miles de personas en todo el territorio nacional.

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Recientemente, el Gobierno entregó de forma oficial el plan de acción diseñado para coordinar el desembolso de esta prestación económica tan esperada por la población jubilada.
Puedes leer: Así puedes cotizar pensión sin empleo formal ni contrato; esquema que pocos conocen

¿Cómo será el pago de la prima de Navidad para los pensionados de Colpensiones?

El pago de la prima de Navidad representa una mesada adicional orientada a respaldar la economía de miles de adultos mayores y pensionados vinculados al régimen público administrado por Colpensiones.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Manuel Santiago Sánchez González en Semana, el Gobierno nacional ya definió la hoja de ruta operativa mediante la entrega formal de un plan de acción para esta jornada.

Este plan busca estructurar de manera oportuna la logística y los recursos requeridos para asegurar que cada beneficiario reciba su dinero sin contratiempos durante la temporada de diciembre.

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Si formas parte de este grupo poblacional, debes saber que la preparación institucional previa es fundamental para que el flujo de desembolsos se ejecute con orden y efectividad en todas las regiones del país.

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La prima de diciembre no es simplemente un trámite administrativo; constituye un ingreso complementario reconocido legal y socialmente para quienes han cotizado y alcanzado su derecho pensional. Por ello, la entrega del plan de acción por parte del Ejecutivo marca el inicio formal de las fases de alistamiento presupuestal y operativo.

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¿Qué establece el plan de acción entregado por el Gobierno para la mesada adicional?

El centro de este anuncio radica en la formulación e implementación del plan de acción gubernamental. Aunque las autoridades han presentado los lineamientos generales para la ejecución de este pago, es importante recordar que la logística de dispersión involucra el trabajo coordinado entre Colpensiones y las entidades financieras encargadas del giro de las mesadas.

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Dentro de las directrices trazadas, el plan se enfoca en garantizar la transparencia, la seguridad y la efectividad en la entrega del beneficio a miles de colombianos.
Puedes leer: ¿Adiós a la pensión? El error que podrías estar cometiendo y que te dejaría sin un peso

Al tratarse de un volumen masivo de giros, la planeación entregada por el Ejecutivo busca evitar congestiones en los canales de atención y garantizar que los recursos lleguen adecuadamente a cada uno de los titulares.

Si habitualmente cobras tu pensión por ventanilla bancaria o mediante abono en cuenta de ahorros, debes mantenerte atento a las fuentes oficiales de Colpensiones.

Es allí donde se irán precisando los detalles cronológicos según la programación definitiva que establezca el Gobierno dentro del plan trazado.

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¿Quiénes son los beneficiarios de esta prima navideña en Colpensiones?

Los beneficiarios principales de este desembolso son las miles de personas que ostentan la calidad de pensionados dentro de la administradora pública Colpensiones.

La mesada adicional de diciembre está concebida para brindar un alivio financiero a los hogares en una de las épocas de mayor consumo del año.

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Para ti como usuario o beneficiario, es vital tener presente que la prima de Navidad forma parte de los derechos adquiridos por los pensionados de la entidad. La ratificación del plan de acción por parte del Gobierno confirma la disposición institucional de dar cumplimiento a este compromiso económico con los jubilados del país.

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