Así es el D1 más gomelo de Bogotá; está en exclusiva zona y tiene productos TOP

Si sueles hacer tus compras en Tiendas D1, probablemente estás acostumbrado a la estética sencilla y funcional de sus sucursales tradicionales de barrio.

Sin embargo, en el norte de Bogotá existe una sede que rompe visualmente con ese esquema habitual.

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El creador de contenido me_dicenpatoo grabó un recorrido detallado para comprobar si la fama de ser "el D1 más lujoso o gomelo de Colombia" es real, mostrando cada rincón de este establecimiento.



Ubicada exactamente en toda la esquina de la Calle 85 con Carrera 11, esta sucursal llama la atención desde la entrada por sus detalles arquitectónicos y su ambientación.

Si caminas por sus pasillos, notas de inmediato que la infraestructura fue diseñada para ofrecer un aspecto mucho más elevado que el de los locales comunes.

¿Cómo es por dentro el D1 más exclusivo de Bogotá y qué lo hace diferente?

Al ingresar a esta tienda de la Calle 85 con Carrera 11, lo primero que salta a la vista es el suelo. El creador de contenido destaca en su video que el establecimiento cuenta con un impecable piso de mármol, el cual describe jocosamente como si fuera "traído de Europa".

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A este elemento constructivo se le suma una iluminación amplia y cuidada, pasillos espaciosos y una atmósfera bien surtida que transmite limpieza y buen olor.

Al comparar el ambiente con las sedes ubicadas en sectores o barrios populares como Soacha o Bosa, el realizador señala que sí se percibe una diferencia marcada en la experiencia de compra y en la presentación del lugar.

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No obstante, aclara de forma sincera que, más allá del impacto visual de la arquitectura y la iluminación, se trata del mismo formato de tienda de descuento.

Otro aspecto operativo relevante que se observa durante la visita es la atención al cliente en el área de facturación.

A diferencia de lo que ocurre en ocasiones en otras sucursales donde la congestión genera largas esperas, en esta sede se comprobó que las tres cajas registradoras estaban funcionando al mismo tiempo, lo que agiliza significativamente el flujo de los compradores a pesar de la constante afluencia de público.

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¿Los precios y productos del D1 gomelo son más caros o cambian respecto a otras tiendas?

Una de las principales dudas de los usuarios al ver una tienda ubicada en una zona de alta plusvalía y con acabados de lujo es si los costos de los productos aumentan.

La respuesta es no: los precios de la mercancía son exactamente los mismos que encuentras en cualquier otro D1 de la ciudad o del país.

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Durante la inspección del catálogo, se evidencia que la oferta incluye los víveres habituales de la canasta familiar y marcas propias a sus tarifas estándar. Entre los artículos de consumo cotidiano y bebidas observados en los estantes destacan:

Néctar (presentación de 750 ml): $21.500.

Aguardiente Amarillo: $48.000.

Paquete de papitas: $5.800.

Chocolatina (paquete de 10 unidades): $10.000.

Crema de avellanas: $12.900.

Artículos y comida para mascotas: $3.900.

Cartuchos / cuchillas de afeitar: $10.000.

A pesar de mantener la misma lista de precios de bodegas como las de Soacha o Bosa, esta sucursal sobresale por contar con un surtido completo y una gran variedad de productos de temporada, conocidos dentro de la cadena como artículos "extraordinarios".

Estos ítems especiales de edición limitada que puedes hallar en sus estantes abarcan desde elementos de cuidado personal hasta utensilios para el hogar:

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Cepillo de limpieza facial: $40.000.

Kit para preparar sushi: $10.000.

Espejo organizador: $44.900.

¿Vale la pena visitar la tienda D1 en la Calle 85 con Carrera 11?

Si transitas por esta zona del norte de Bogotá, visitar esta sucursal te permite hacer la compra del mercado en un espacio iluminado, con pisos de mármol y atención continua en tres cajas.

Aunque no pagarás un solo peso adicional por tus productos cotidianos, podrás disfrutar de una exhibición muy completa de los lanzamientos de temporada en un entorno de alta categoría.