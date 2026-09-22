Novedoso set de vasos de vidrio de Tiendas D1; cuesta menos de $25.000 y adorna tu hogar

En el catálogo de productos destinados al hogar, Tiendas D1incorporó una alternativa que combina funcionalidad y elementos decorativos dentro de su oferta disponible en tienda online.

Además de comercializar sus tradicionales artículos de uso cotidiano, bebidas y alimentos, la reconocida cadena de comercio ofrece una opción en cristalería orientada a quienes desean equipar su mesa con un producto llamativo y económico.

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Se trata del Set Vasos con Figura, un paquete que reúne dos vasos de vidrio transparente con detalles ornamentales y que actualmente se encuentra a la venta por un precio de $24.900, manteniéndose por debajo de la barrera de los $25.000.



Si te interesa conocer las especificaciones exactas de este producto comercializado bajo la marca Red Flag, aquí te presentamos todos los detalles técnicos recopilados en la ficha oficial.



¿Cómo es el set de vasos con figura de Tiendas D1 y qué características tiene?

El producto pertenece a la marca Red Flag y corresponde a la referencia GUL0127-7. De acuerdo con la descripción oficial brindada por Tiendas D1, los vasos están fabricados totalmente en material 100% vidrio.

Una de sus particularidades más notorias es su acabado transparente, el cual permite visualizar con total claridad el líquido o la bebida que sirvas en ellos.

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Cada uno de los dos vasos integrados en el juego posee una capacidad de 550 ml, lo que los convierte en recipientes adecuados para la preparación, servido y consumo de diversas bebidas dentro del entorno doméstico.

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Respecto a sus dimensiones físicas, la ficha técnica del producto especifica que cada unidad mide exactamente 8,5 x 8,5 x 11,8 centímetros.

En cuanto al diseño, la presentación resalta por incorporar una figura como elemento decorativo. Esto les otorga un aspecto decorativo especial que complementa su utilidad práctica en la mesa diaria o en reuniones en el hogar.

Las especificaciones técnicas completas del producto comercializado en Tiendas D1 incluyen los siguientes datos clave:

Precio de venta: $24.900 en la tienda online.

Presentación: Set de 2 unidades de vidrio.

Marca: Red Flag.

Referencia del fabricante: GUL0127-7.

Material de fabricación: 100% vidrio transparente.

Capacidad individual: 550 ml por vaso.

Dimensiones por unidad: 8,5 cm x 8,5 cm x 11,8 cm.

Diseño estructural: Vasos transparentes con figura decorativa integrada.

Finalidad principal: Servir y consumir bebidas cotidianas en el hogar.

Tiendas D1 lanza un set de vasos con diseño especial: conoce su precio y características Foto: D1

¿Los vasos de Tiendas D1 son aptos para microondas y lavavajillas?

Uno de los aspectos más consultados por los compradores al momento de adquirir vajilla o cristalería para la cocina es la compatibilidad de las piezas con los electrodomésticos modernos.

Según lo detallado en la ficha técnica oficial de D1, ambos vasos que componen el Set Vasos con Figura son aptos para ser utilizados tanto en el microondas como en el lavavajillas. Esta característica facilita las tareas de limpieza diaria y la posibilidad de calentar bebidas de forma directa.

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Sin embargo, para garantizar una mayor durabilidad del material de vidrio y favorecer su conservación con el paso del tiempo, Tiendas D1 emite ciertas recomendaciones de uso.

La cadena sugiere manipular el producto con cuidado y evitar exponer los vasos a cambios bruscos de temperatura. De esta manera, se previene el choque térmico que podría deteriorar el vidrio o afectar la figura decorativa incorporada.