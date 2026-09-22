Semana de receso escolar en Cali, Medellín y Barranquilla; ya es oficial el calendario

El calendario académico entra en su fase final para miles de estudiantes de educación preescolar, básica y media en Colombia. Si formas parte de la comunidad educativa en colegios públicos de Cali, Medellín o Barranquilla, seguro te estás preguntando cuándo podrás disfrutar del esperado receso de octubre antes de afrontar las evaluaciones de cierre de año.

En Colombia, la mayoría de las instituciones educativas se rigen bajo el calendario A, un sistema que inicia clases en el mes de enero y concluye sus jornadas entre noviembre y diciembre.

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A lo largo de este periodo, el cronograma oficial contempla 40 semanas de sesiones educativas en las aulas y otorga un total de 12 semanas de receso distribuidas durante todo el año calendario.



Este tiempo libre es una oportunidad clave para que los niños, niñas y adolescentes puedan viajar, tomar cursos vacacionales, reforzar conocimientos o entretenerse.

Tras haber superado las pausas correspondientes a Semana Santa y las vacaciones de mitad de año, los alumnos se preparan para su último descanso del cronograma académico.

¿Cuándo empieza y termina la semana de receso en colegios públicos de Cali, Medellín y Barranquilla?

Las tres ciudades del país coinciden exactamente en la programación de este periodo de vacaciones en sus instituciones públicas oficiales.

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A finales del año 2025, las entidades territoriales de Cali, Medellín y Barranquilla emitieron las respectivas resoluciones públicas en las que establecieron el cronograma de semanas académicas y las jornadas institucionales de los docentes.

De acuerdo con los documentos oficiales, la semana de receso del mes de octubre inicia el lunes 5 de octubre y culmina el domingo 11 de octubre en las instituciones de Cali, Medellín y Barranquilla.

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Asimismo, cabe destacar que estas mismas fechas estipuladas aplican para los colegios públicos de la ciudad de Bogotá. Durante estos siete días continuos, las clases presenciales quedan completamente suspendidas para los estudiantes.

¿Por qué el regreso a clases tras la semana de receso es el martes 13 de octubre?

Aunque el receso escolar finaliza formalmente el domingo 11 de octubre, los estudiantes de preescolar, básica y media no retornarán a las aulas de clase el lunes 12 de octubre, sino el martes 13 de octubre.

La razón de este día adicional de descanso es que el lunes 12 de octubre se conmemora en el país el Día de la Diversidad Étnica y Cultural (reconocido tradicionalmente como el 'Día de la Raza').

Al ser una fecha patria declarada como día festivo oficial en Colombia, aplica la suspensión de actividades tanto para la población estudiantil como para el sector de los trabajadores.

Por este motivo, el retorno presencial a los colegios inscritos en Cali, Medellín y Barranquilla queda programado para el martes 13.

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¿Qué viene para los estudiantes después del descanso de octubre?

Una vez reanudadas las jornadas el martes 13 de octubre, la comunidad estudiantil deberá afrontar la etapa decisiva del año escolar.

En estas semanas posteriores, los alumnos tendrán que completar y culminar las sesiones pendientes de las diversas materias que integran su plan de estudios.

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Este tramo final es fundamental, ya que los estudiantes presentarán las clases finales y los exámenes determinantes que definirán si logran aprobar o reprobar el año lectivo.

Por esta razón, el receso de octubre se convierte en un espacio estratégico de pausa para retomar energías antes del cierre de evaluaciones.

