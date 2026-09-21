ICFES cambia el calendario de las pruebas Saber Pro 2026: fechas de ECAES

El panorama académico en Colombia dio un giro drástico para miles de estudiantes universitarios, técnicos y tecnológicos. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) modificó de manera oficial las fechas del ECAES 2026 —exámenes conocidos formalmente como Saber Pro y Saber TyT— correspondientes al segundo semestre del año.

Esta decisión de última hora, coordinada junto al Ministerio de Educación Nacional, se tomó debido a la emergencia nacional provocada por un terremoto que afectó la infraestructura física de múltiples centros de aplicación en todo el país. Si estás próximo a graduarte y debes presentar esta prueba obligatoria, toma nota de los días clave para que no te quedes por fuera.

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El nuevo calendario de Saber Pro y TyT 2026-2

La jornada electoral y de evaluación que inicialmente estaba pactada para los primeros días de septiembre tuvo que ser pospuesta para garantizar la seguridad de los más de 180.000 inscritos. El cronograma definitivo quedó establecido por las autoridades de la siguiente manera:

Publicación de citaciones oficiales: A partir del viernes 2 de octubre de 2026 , cada estudiante podrá consultar su lugar de votación o modalidad asignada en la plataforma Prisma.

A partir del , cada estudiante podrá consultar su lugar de votación o modalidad asignada en la plataforma Prisma. Aplicación del examen: El día definitivo para presentar la prueba será el domingo 18 de octubre de 2026 .

El día definitivo para presentar la prueba será el . Certificado de presentación: Al finalizar la jornada del 18 de octubre , los alumnos recibirán un comprobante físico. El certificado digital descargable estará disponible desde el 9 de noviembre de 2026 .

Al finalizar la jornada del , los alumnos recibirán un comprobante físico. El certificado digital descargable estará disponible desde el . Publicación de resultados individuales: Las calificaciones oficiales en la página web del ICFES se habilitarán el 19 de febrero de 2027.

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¿Qué pasó con el primer semestre de 2026?

Es importante que los usuarios no confundan los periodos de evaluación. El proceso correspondiente al primer semestre de 2026 ya concluyó con éxito. Quienes presentaron el examen el pasado 26 de abril de 2026 pudieron acceder a sus resultados individuales desde el 14 de agosto de este año.

El enfoque actual y la urgencia de búsqueda se centran exclusivamente en el grupo afectado por la reprogramación del sismo.

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Recuerda ingresar puntualmente a los portales oficiales del ICFES utilizando tus credenciales personales para verificar si tu examen se realizará bajo modalidad presencial o electrónica. No dejes la consulta de tu citación para el último minuto, ya que la saturación de los servidores web suele ser común durante los días previos a la prueba.

¿Las pruebas Saber Pro y TyT 2026 son presenciales o virtuales?

Una de las dudas más frecuentes entre los estudiantes es la modalidad de la evaluación. La respuesta corta es que el examen es 100 % electrónico (en computador), pero puede ser presencial o virtual, dependiendo de la opción que elegiste al momento del registro y de lo que indique tu citación oficial.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) maneja estas dos alternativas para la aplicación del próximo domingo 18 de octubre de 2026:



Modalidad presencial (En Sitio): Debes asistir obligatoriamente a una universidad, colegio o centro de cómputo asignado por la entidad. Allí presentarás la prueba en los equipos de la institución. Esta opción presencial fue la que obligó a reprogramar el calendario debido a los daños que sufrieron las estructuras de los salones por el sismo de agosto.

Debes asistir obligatoriamente a una universidad, colegio o centro de cómputo asignado por la entidad. Allí presentarás la prueba en los equipos de la institución. Esta opción presencial fue la que obligó a reprogramar el calendario debido a los daños que sufrieron las estructuras de los salones por el sismo de agosto. Modalidad virtual (En Casa): Realizas el examen desde tu hogar utilizando tu propio computador. Para esta alternativa, es obligatorio haber cumplido con las fases previas de verificación de identidad, biometría facial y contar con la instalación del software oficial de vigilancia del ICFES para evitar fraudes.

Para confirmar cuál de las dos opciones te corresponde, debes ingresar al portal web oficial y revisar tu citación el viernes 2 de octubre de 2026. Allí te aparecerá la dirección del punto físico o las credenciales de acceso para tu plataforma virtual.