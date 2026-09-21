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Carreras virtuales en Colombia: Cuatro universidades que ofrecen pregrados 100% en línea

Conoce las instituciones de educación superior del país que cuentan con programas profesionales a distancia para iniciar el próximo año, sus opciones de formación y las claves que debes considerar antes de matricularte.

Carreras profesionales virtuales en Colombia 2026: universidades, carreras disponibles y requisitos
Carreras profesionales virtuales en Colombia 2026: universidades, carreras disponibles y requisitos
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Si estás pensando en iniciar o continuar tus estudios profesionales sin la obligación de asistir diariamente a un salón de clases, la formación a distancia es una opción que cobra cada vez más fuerza en el país.

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Estudiar una carrera bajo la modalidad virtual te brinda la oportunidad de organizar tus horarios desde cualquier lugar y, según el programa que elijas, completar tu aprendizaje totalmente en línea.

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Si buscas alternativas para empezar tu educación superior en 2026, aquí te presentamos cuatro universidades en Colombia que cuentan con programas virtuales en su oferta académica y las carreras que puedes cursar en ellas.

¿Cuáles son las 4 universidades en Colombia para estudiar virtual en 2026 y qué carreras tienen?

1. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

La UNAD es una de las instituciones de educación en Colombia con mayor trayectoria en la enseñanza abierta y a distancia.

Esta universidad tiene presencia en diversas regiones del país y dispone de un portafolio amplio de pregrados para quienes prefieren esta modalidad.

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Entre las carreras de pregrado que ofrece la UNAD se encuentran las siguientes opciones:

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  • Administración de Empresas
  • Contaduría Pública
  • Economía
  • Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera
  • Licenciatura en Matemáticas
  • Licenciatura en Filosofía
  • Licenciatura en Etnoeducación
  • Licenciatura en Pedagogía Infantil

Ten presente que la disponibilidad de los programas puede variar según la escuela académica, por lo que te recomendamos consultar las condiciones antes de realizar tu proceso de inscripción.

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2. Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina)

La institución Areandina cuenta con una oferta de programas profesionales virtuales en diferentes áreas del conocimiento.

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Dentro de sus alternativas encuentras la carrera de Ingeniería de Software, la cual se ofrece en modalidad virtual con una duración de nueve semestres.

Otras opciones profesionales disponibles en su catálogo virtual son:

  • Derecho
  • Psicología
  • Administración de Empresas
  • Administración Pública
  • Administración en Salud
  • Finanzas y Negocios Internacionales
  • Economía
  • Licenciatura en Educación Infantil
  • Licenciatura en Ciencias Sociales

3. Universidad Ean

La Universidad Ean dispone de pregrados virtuales diseñados para que gestiones tu aprendizaje en línea y cuenta con un calendario académico específico para estas carreras durante 2026.

Dentro de sus programas académicos virtuales en el área administrativa y de negocios puedes encontrar Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Mercadeo, Administración en Salud y Negocios Internacionales.

En el área de las ingenierías y ciencias humanas ofrece Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Psicología y Lenguas Modernas.
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    4. UNIMINUTO Virtual

    La institución UNIMINUTO resalta por ofrecer más de 30 programas 100 % virtuales, entre los cuales se incluyen pregrados, especializaciones y maestrías.

    En el nivel de pregrado, sus programas se concentran en áreas como Ciencias Empresariales, Ingeniería, Educación y Ciencias Humanas y Sociales.

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    Dentro de su oferta de pregrados virtuales destacan:

    • Administración de Empresas
    • Administración Pública
    • Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
    • Licenciatura en Diseño Tecnológico
    • Ciencias Bíblicas
    • Ingeniería de Sistemas (la cual tiene una duración de 10 periodos académicos y se dicta 100 % virtual)

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    ¿Qué debes tener en cuenta antes de elegir una carrera virtual en Colombia?

    Aunque la educación a distancia te otorga una mayor flexibilidad para gestionar tus horarios académicos, ten en cuenta que cada institución puede aplicar un modelo de aprendizaje distinto.

    Por esta razón, antes de matricularte en cualquier programa académico, es indispensable que revises detalladamente los siguientes puntos:

    • La modalidad exacta de estudio.
    • La duración del pregrado y su plan de estudios.
    • Los costos de la matrícula y los requisitos de ingreso.
    • Las fechas de inscripción fijadas por la universidad.
    • El registro calificado que certifica el programa ante las autoridades educativas.
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