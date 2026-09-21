Hermana de Ana Lucia fue desalojada de casa tras hallazgo de la niña en una alcantarilla

La familia de Ana Lucía González, la niña de nueve años encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá, enfrenta nuevas dificultades mientras espera la entrega del cuerpo de la menor, para repatriarlo a Venezuela, su país de origen.

Pues ahora su hermana mayor, y expareja del señalado agresor de la niña, fue desalojada de la casa en la que vivía en Mosquera, de donde desapareció la menor de edad antes de ser hallada sin vida en un barrio del sur de la capital.

Este dato fue revelado por el abogado Daniel Solarte, quien representa a los familiares de la víctima, y quién en diálogo con Noticias Caracol contó que la joven de 24 años tuvo que abandonar la casa donde residía.



El representante de las víctimas contó que la hermana mayor de Ana Lucía vivía junto a su pareja, José Rojas Lárez, en arriendo en una casa del municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde se presentó una fuerte pelea entre los adultos y de donde fue raptada la menor de edad.



De acuerdo con el abogado, al conocer los terribles hechos que rodearon el fallecimiento de la pequeña Ana, el propietario de la vivienda tomó la decisión pedirle a la joven de 24 años que le entregara el inmueble, por lo que la familiar de la niña tuvo que desalojarla.

Se dice que la joven únicamente habría podido permanecer una última noche en el apartamento y posteriormente tuvo que comenzar a buscar un nuevo lugar para vivir junto con sus otros familiares.

El abogado Solarte aseguró que la situación económica de la familia dificulta aún más este proceso de búsqueda de nueva vivienda en arriendo y describió a sus representados como personas de escasos recursos.

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Además, se suma la dificultad de que alguien les arriende un predio debido a la historia judicial que rodea a esta familia; pues extraoficialmente se presume que los hechos ocurridos con la niña, quien además habría sido víctima de actos abusivos antes de su desaparición, desatarían temor en propietarios que prefieren no arrendarles para evitar que sus inmuebles se vena involucrados en hechos judiciales.

A esto se suma que no pueden abandonar el país debido a que están a la espera de que les sea entregado el cuerpo de Ana Lucía para trasladarlo a Venezuela, donde finalmente le darían sepultura.

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El abogado señaló que el proceso de repatriación representa otro reto para los familiares de la menor y pidió solidaridad ante las dificultades que atraviesan. Según su descripción, la hermana de Ana Lucía se encuentra actualmente en una situación de “inestabilidad total”.

A la cárcel José Rojas por muerte de Ana Lucía

Mientras la familia afronta estas circunstancias, autoridades avanzan en la investigación por la muerte de la menor de edad, de la que hasta el momento se tiene como presunto responsable a José Rojas Lárez, pareja sentimental de la hermana mayor de la niña.

El hombre de 29 años fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y acto sexual agravado y fue enviado a una cárcel como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

La Fiscalía desarrolló durante tres días diligencias para establecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de la menor. Por ahora, la hipótesis de las autoridades señala exclusivamente a Rojas quien habría actuado para tomar represalias contra su pareja.

Esta hipótesis fue explicada por el abogado de la familia quien dijo que la conducta de Rojas evidenció una conducta premeditada y actos de violencia contra la menor. Además planteó la hipótesis de que Ana Lucía habría sido utilizada para causarle daño a su hermana mayor, con quien Rojas mantenía una relación.

“Ella no tenía absolutamente nada que ver en las discusiones internas del señor Rojas”, afirmó el abogado al referirse a la hermana de la víctima.

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Mientras tanto la familia de Ana Lucía permanece a la espera de que concluya el procedimiento correspondiente para recibir el cuerpo de la niña y trasladarlo a Venezuela.