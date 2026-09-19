Revelan chats que hunden aún más a José Rojas: la pequeña Ana Lucia contó lo que le hacía

La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, una niña venezolana de 9 años, sumó un nuevo elemento que será llevado ante las autoridades: varios chats en los que se habla de lo que, presuntamente, la menor habría estado viviendo antes de su desaparición.

EL TIEMPO tuvo acceso a varios mensajes de WhatsApp que involucran a Rusmeiri González, hermana de la niña y pareja de José Rojas Larez, quien permanece detenido por estos hechos.

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Los mensajes fueron recopilados entre julio y el sábado 12 de septiembre, apenas dos días antes de la muerte de Ana Lucía. En las conversaciones, Rusmeiri habla con una familiar de Rojas, identificada como Nebraska, sobre situaciones relacionadas con la menor.

Según lo informado por el medio, estos mensajes serán entregados a la Fiscalía General de la Nación para que sean analizados y se determine su autenticidad y alcance dentro de la investigación.

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Los chats que hablan de lo que estaría ocurriendo con la niña

Uno de los primeros mensajes citados corresponde al 27 de julio. En esa conversación, Rusmeiri le pregunta a la familiar del detenido si finalmente lo va a denunciar y expresa el temor que tenía frente a la situación que estaba viviendo.

“Pero lo vas a denunciar. Yo estaba pensando en irme mañana, pero no puedo ir a la casa. Yo no quisiera que el bebé creciera sin su papá. Tengo miedo, y si mi tío se da cuenta, me van a regañar”, escribió.

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En la misma conversación, Rusmeiri manifestó que necesitaba contarle a alguien lo que estaba viviendo y mencionó también a los niños de su familia.

“Me van a tratar de lo peor porque ante las personas yo decía que él era un gran hombre (...) Tenía que contarle a alguien que me sentía asficsiada (sic.) y aunque él menosprecie a mi familia, aunque los vea insignificantes, él sabe cómo son los Wayúu cuando se meten con uno de ellos, y más si son niños”, se lee en el mensaje citado por EL TIEMPO.

La conversación posteriormente tomó un giro relacionado directamente con la niña.

La familiar del detenido le habría recomendado a Rusmeiri hablar con su hermana menor para intentar conocer qué estaba ocurriendo. “Primero es hablar con tu hermanita e intentar que ella hable. Si no habla, darle un lápiz y una hoja que diga qué le hace él, para saber con exactitud qué le hace”, escribió.

Chats revelan que José Rojas ya habría abusado a Ana Lucía

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La respuesta de Rusmeiri resulta especialmente relevante para los investigadores, pues aseguró que ya había intentado hablar con la niña, pero que la menor terminó llorando.

“No quiero hacerle recordar esas cosas, yo lo intenté pero no pude más porque se puso a llorar. Por eso también quería llevarla a que le revisen, pero sé que llamarían a la Policía enseguida”, respondió.

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En otro apartado de la conversación, la hermana de Ana Lucía expresó lo que, según ella, podía estar detrás del comportamiento de Rojas hacia la niña.

“Yo siento más bien que la rabia de él es porque yo no le hago caso como tal y cuando ve a la niña trata de desquitarse con ella, pero delante de mí no se lo permito”, dijo.

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De acuerdo con la información conocida, existirían otros chats relacionados con el caso. Sin embargo, debido a su fuerte contenido, esos fragmentos se omiten en este artículo por respeto a la dignidad y protección de la menor.

Los mensajes restantes serían puestos a disposición de las autoridades para que sean revisados dentro del proceso y se determine si aportan elementos adicionales a la investigación.

El contenido conocido hasta ahora también coincide con las versiones de allegados a la niña que habían señalado que la menor venía atravesando una situación de este tipo antes de desaparecer.

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Las conversaciones podrían convertirse así en una nueva pieza dentro del proceso que busca establecer qué ocurrió con Ana Lucía antes de que fuera encontrada sin vida.

José Rojas Larez escuchó durante la audiencia el relato de la Fiscalía sobre el caso de Ana Lucía González. /Foto: redes sociales

La ruta que habría seguido José Rojas con la niña

Según la Fiscalía, el 14 de septiembre se presentó una fuerte discusión entre Rusmeiri y su pareja, José Rojas Larez. Después del altercado, el hombre habría salido del barrio Porvenir Río, en Mosquera, Cundinamarca, llevando consigo a la niña en una motocicleta.

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Las autoridades reconstruyeron posteriormente parte de la ruta y establecieron que habría llevado a Ana Lucía hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Al día siguiente, de acuerdo con la investigación, la habría trasladado hasta Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

Fue precisamente en esa localidad donde la niña fue encontrada sin vida, luego de que unos menores que se encontraban jugando cerca de un conducto de aguas lluvias alertaran sobre el hallazgo.

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Los reportes preliminares de Medicina Legal establecieron que Ana Lucía murió por asfixia y señalaron además signos de violencia.

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La investigación avanzó con el seguimiento de cámaras de seguridad, que permitió a las autoridades reconstruir parte del recorrido realizado por el señalado implicado.

Rojas fue capturado y posteriormente presentado ante un juez. En la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas, de acuerdo con la información suministrada sobre el proceso.

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El procesado no aceptó los cargos y permanece en un centro carcelario por decisión judicial.

