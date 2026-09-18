¿Cómo saber si sufres brujería? El síntoma físico revelado por Monseñor Andrés Tirado

En una amena charla en El Klub de La Kalle, monseñor Andrés Tirado habló sobre los casos en los que una persona presenta malestares, pero después de acudir a especialistas todavía no recibe un diagnóstico. El sacerdote explicó que no necesariamente existe una sola causa.

Ante la pregunta sobre si una enfermedad sin diagnóstico podría estar relacionada con la brujería, monseñor indicó: "O pueden ser las dos. Puede haber una afectación espiritual y una afectación biológica, una afectación de salud". De esta manera, planteó que ambas situaciones podrían presentarse al mismo tiempo.

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El sacerdote también explicó que los avances de la medicina permiten identificar enfermedades que anteriormente podían resultar difíciles de diagnosticar. En ese sentido, mencionó las enfermedades huérfanas y autoinmunes, cuyos procesos de identificación pueden tomar tiempo y llevar a que algunas personas comiencen a buscar otras explicaciones.



¿Qué síntoma físico relacionó con un supuesto trabajo de secamiento?

Al explicar su perspectiva, monseñor Andrés Tirado puso como ejemplo un supuesto "trabajo de brujería de secamiento", expresión que utilizó para describir una situación en la que una persona comenzaría a perder peso y deteriorarse físicamente pese a mantener sus cuidados y alimentación.

"Por ejemplo, es muy parecido cuando le están haciendo un trabajo de brujería de secamiento a la persona, que la va secando. La persona come y se cuida, pero se va secando, secando, secando y se va enfermando", afirmó.

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Monseñor continuó describiendo los síntomas que, según su relato, podrían aparecer en estos casos: "Se pone flaca, flaca... Entonces empieza en un momento dado y empieza a enfermarse, a tener vértigo, mareo, dolores de cabeza... Bueno, físicamente hasta pesar por ahí 30 kg, por ejemplo. Yo he tenido casos así", aseguró.

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Según su explicación, la pérdida progresiva de peso estaría acompañada por diferentes malestares físicos. El sacerdote indicó que conoció casos en los que las personas llegan a presentar un deterioro considerable de su estado de salud, motivo por el que posteriormente buscan atención médica.

¿Qué ocurre cuando los exámenes médicos salen normales?

Al referirse a estos casos, monseñor Andrés Tirado explicó que algunas personas pueden someterse a diferentes estudios médicos sin encontrar una alteración que permita establecer una causa concreta para sus síntomas.

"Entonces lo llevan a exámenes, está resonancia, todo, y sale perfecto. Y uno entra a mirar y sí es un trabajo de brujería. Pero muchas veces no, a veces es una enfermedad huérfana", afirmó al explicar su experiencia y su interpretación de estos escenarios.

Tirado insistió en que la falta de un diagnóstico inmediato no significa necesariamente que exista una causa espiritual. Según explicó, algunas personas pueden asociar rápidamente el deterioro de su salud con este tipo de situaciones, aunque también puede tratarse de una condición médica cuyo diagnóstico requiere más tiempo.

Finalmente, cerró su explicación señalando: "A veces hay las dos", refiriéndose de nuevo a la posibilidad que planteó durante la entrevista, la cual era que una persona puede presentar de manera simultánea una afectación espiritual, desde su perspectiva, y una condición relacionada con su salud.

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Mira la entrevista completa aquí: