Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PARO NACIONAL
VIDEO ANA LUCÍA GONZÁLEZ
CLASIFICACIÓN RUI

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¿Cómo saber si sufres brujería? El síntoma físico revelado por Monseñor Andrés Tirado

¿Cómo saber si sufres brujería? El síntoma físico revelado por Monseñor Andrés Tirado

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, Monseñor Andrés Tirado advirtió sobre los signos físicos que te permiten saber si estás sufriendo un maleficio espiritual o un problema biológico.

Elementos y velas de un ritual de brujería relacionado con los síntomas físicos explicados por Monseñor Andrés Tirado
Monseñor Andrés Tirado reveló en El Klub los síntomas físicos para identificar si una persona sufre de brujería o de una afección médica
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

En una amena charla en El Klub de La Kalle, monseñor Andrés Tirado habló sobre los casos en los que una persona presenta malestares, pero después de acudir a especialistas todavía no recibe un diagnóstico. El sacerdote explicó que no necesariamente existe una sola causa.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Ante la pregunta sobre si una enfermedad sin diagnóstico podría estar relacionada con la brujería, monseñor indicó: "O pueden ser las dos. Puede haber una afectación espiritual y una afectación biológica, una afectación de salud". De esta manera, planteó que ambas situaciones podrían presentarse al mismo tiempo.

Últimas noticias

¿Qué dijo Monseñor Andrés Tirado sobre un posible terremoto en Bogotá?
Virales

"Oremos": Monseñor revela sueño sobre otro terremoto en Colombia; se afecta Bogotá

Hombre sosteniendo un control remoto frente al televisor donde descubrió los mensajes de infidelidad de su novia, en un video viral.
Virales

Hombre descubrió que su novia le era infiel por unos mensajes en el televisor: quedó en video

Puedes leer: ¿Qué pasa con el alma de quienes se quitan la vida? Monseñor Andrés Tirado aclara

El sacerdote también explicó que los avances de la medicina permiten identificar enfermedades que anteriormente podían resultar difíciles de diagnosticar. En ese sentido, mencionó las enfermedades huérfanas y autoinmunes, cuyos procesos de identificación pueden tomar tiempo y llevar a que algunas personas comiencen a buscar otras explicaciones.

¿Qué síntoma físico relacionó con un supuesto trabajo de secamiento?

Al explicar su perspectiva, monseñor Andrés Tirado puso como ejemplo un supuesto "trabajo de brujería de secamiento", expresión que utilizó para describir una situación en la que una persona comenzaría a perder peso y deteriorarse físicamente pese a mantener sus cuidados y alimentación.

Te puede interesar:

Qué protección usa La Segura contra la envidia de sus amigas cercanas
Farándula

Astróloga destapa 'oscuro secreto' que persigue a La Segura, ¿le hacen brujería?

Por qué Sara Uribe sufrió de energías oscuras y cómo influyen sus antiguas parejas
Farándula

¿Sara Uribe está pagando karma? Astróloga revela verdad sobre 'brujería' a la modelo

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

"Por ejemplo, es muy parecido cuando le están haciendo un trabajo de brujería de secamiento a la persona, que la va secando. La persona come y se cuida, pero se va secando, secando, secando y se va enfermando", afirmó.

Publicidad

Monseñor continuó describiendo los síntomas que, según su relato, podrían aparecer en estos casos: "Se pone flaca, flaca... Entonces empieza en un momento dado y empieza a enfermarse, a tener vértigo, mareo, dolores de cabeza... Bueno, físicamente hasta pesar por ahí 30 kg, por ejemplo. Yo he tenido casos así", aseguró.

Puedes leer: Oración para quitar amarre o brujería: Libérate de todo trabajo oscuro

Publicidad

Según su explicación, la pérdida progresiva de peso estaría acompañada por diferentes malestares físicos. El sacerdote indicó que conoció casos en los que las personas llegan a presentar un deterioro considerable de su estado de salud, motivo por el que posteriormente buscan atención médica.

¿Qué ocurre cuando los exámenes médicos salen normales?

Al referirse a estos casos, monseñor Andrés Tirado explicó que algunas personas pueden someterse a diferentes estudios médicos sin encontrar una alteración que permita establecer una causa concreta para sus síntomas.

Te puede interesar:

Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija
Farándula

Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija: VIDEO

Qué es el poder del "Rey Midas" de Greeicy Rendón y cómo influye en su carrera actual
Farándula

"Lo convierte en oro": Revelación astrológica sobre Greeicy Rendón y secuelas de brujería

"Entonces lo llevan a exámenes, está resonancia, todo, y sale perfecto. Y uno entra a mirar y sí es un trabajo de brujería. Pero muchas veces no, a veces es una enfermedad huérfana", afirmó al explicar su experiencia y su interpretación de estos escenarios.

Tirado insistió en que la falta de un diagnóstico inmediato no significa necesariamente que exista una causa espiritual. Según explicó, algunas personas pueden asociar rápidamente el deterioro de su salud con este tipo de situaciones, aunque también puede tratarse de una condición médica cuyo diagnóstico requiere más tiempo.

Finalmente, cerró su explicación señalando: "A veces hay las dos", refiriéndose de nuevo a la posibilidad que planteó durante la entrevista, la cual era que una persona puede presentar de manera simultánea una afectación espiritual, desde su perspectiva, y una condición relacionada con su salud.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí:

Relacionados

Religión

Brujería

Viral