"Oremos": Monseñor revela sueño sobre fuerte terremoto de magnitud 6 en Bogotá

Durante una entrevista emitida en el programa radial y audiovisual La Kalle, el religioso Monseñor Andrés Tirado compartió en calidad de primicia los detalles de un sueño premonitorio en el que presenció un sismo de gran magnitud afectando a la capital de Colombia.

En la conversación con los conductores del espacio, entre los que se encontraba el locutor conocido como Papacho, el sacerdote explicó que la visión mostraba la ocurrencia de un movimiento telúrico de intensidad considerable en la ciudad o en sus zonas adyacentes.

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Según lo relatado por el religioso, en el sueño se observaba claramente que en Bogotá o muy cerca de la ciudad se registraba un sismo con una magnitud de 6 grados o subiendo un poco más, el cual se caracterizaba por ser muy fuerte y generar un movimiento bastante severo en el territorio.



Tirado enfatizó que decidió hacer pública esta experiencia no con el fin de sembrar pánico o temor en la población, sino como una advertencia preventiva para despertar la fe y promover la oración colectiva.

¿Qué predijo Monseñor Andrés Tirado sobre un terremoto en Bogotá?

El religioso detalló que este mensaje recibido a través de sus sueños debe interpretarse como un llamado directo a la espiritualidad y a la acción preventiva de la ciudadanía.

Monseñor Tirado subrayó textualmente que se trata de "un sueño para que oremos, estén preparados", asegurando con convicción que las oraciones de las personas tienen la capacidad de modificar los eventos futuros, ya que "todo se puede cambiar" mediante la fe y el compromiso espiritual.

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En su intervención en La Kalle, el sacerdote advirtió sobre el estado de relajación en el que han caído muchos habitantes, señalando que algunas personas asumen confiadamente que este tipo de emergencias naturales no van a ocurrir en la ciudad.

Frente a esta actitud, te aconseja mantener la confianza en Dios, no ceder ante el pánico y asumir una postura responsable de preparación constante.

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¿Cuándo ocurriría el sismo en Bogotá y qué recomendaciones dio el religioso?

Respecto a la temporalidad del evento presagiado, Monseñor Andrés Tirado explicó que en el lenguaje de los sueños el tiempo exacto no suele presentarse de manera completamente precisa.

Sin embargo, indicó que en el desarrollo de la experiencia onírica el fenómeno sísmico no se percibía distante en el tiempo, estimando un lapso aproximado de un mes o dos meses, por lo que pidió no posponer las acciones preventivas.

Entre las recomendaciones principales entregadas por el sacerdote durante la emisión, destaca la necesidad de que te asegures de tener tu kit de emergencia preparado y listo en el hogar.

Además del aspecto logístico de prevención, Tirado hizo un llamado a intensificar la oración, actuar con prudencia y confiar plenamente en la protección divina para afrontar cualquier contingencia sin caer en la angustia.

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¿Quién es Monseñor Andrés Tirado y qué otros pronósticos ha realizado?

Monseñor Andrés Tirado es el fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, una comunidad sacerdotal independiente de la Iglesia Católica Romana, institución en la que se formó inicialmente hasta su retiro en el año 2000.

Además de su labor pastoral, es un reconocido exorcista formado con cursos en el Vaticano y en México, líder de una asociación internacional de exorcistas y autor del libro Cómo enfrentar al demonio y vencerlo.

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El sacerdote aclaró que no se define como profeta, sino que utiliza el don de profecía a través de los sueños, donde recibe información revelada por Dios que luego analiza y presenta a sus seguidores en transmisiones en vivo que realiza desde 2019.

Mira aquí la entrevista completa: