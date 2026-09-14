Niño que predijo terremotos en Latinoamérica lanza nueva seria advertencia sobre otros profetas

Jesús López, popularmente conocido en redes sociales como “El Servidor”, compartió un mensaje de advertencia fundamentado en pasajes bíblicos sobre la presencia de falsos profetas.

El pronunciamiento se produjo luego de recibir varias consultas en TikTok relacionadas con supuestos eventos telúricos previstos para septiembre en diferentes partes del mundo. Cabe recordar que Jesús López es reconocido en redes sociales por sus afirmaciones sobre la supuesta predicción de terremotos en Venezuela, Colombia, Perú y México.

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¿Cuál fue el mensaje de Jesús López?

El creador de contenido abordó las inquietudes planteadas por sus seguidores sobre la posible ocurrencia de terremotos durante septiembre, especialmente en México y Perú, fenómenos que varios ‘profetas’ han mencionado recientemente.

Tanto es así que algunos de sus seguidores hicieron referencia a las declaraciones de otros videntes, entre ellos el denominado ‘Profeta Simón’, quien aseguró que ocurriría un terremoto de alcance mundial acompañado de tres noches de oscuridad.

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La consulta al joven venezolano se produjo en medio de la notoriedad que adquirió tras afirmar que había predicho con un mes de anticipación dos movimientos telúricos en Venezuela, los cuales, según sus declaraciones, provocaron la muerte de miles de personas.

El creador de contenido Jesús López, conocido en redes como 'El servidor', reapareció con nuevos mensajes tras los sismos en la región. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de AFP y redes sociales

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Ante las preguntas sobre las afirmaciones de otros supuestos mensajeros y la duda de si él hacía parte de ese mismo grupo, el creador de contenido decidió recurrir a las Escrituras para fijar su postura.

Los pasajes bíblicos que leyó Jesús López sobre esta situación

Para responder a su audiencia, Jesús López citó el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 5 al 13. En el video publicado, explicó que el pasaje corresponde a una enseñanza de Jesús a sus discípulos en el monte de los Olivos sobre acontecimientos relacionados con los tiempos finales.

“Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos”, leyó.

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De igual forma, dio lectura a los pasajes relacionados con conflictos armados y fenómenos naturales: “Mas cuando oigan guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún no es el fin”. Posteriormente, añadió: “Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alboroto; principio de dolores”.

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El pasaje leído también hace referencia a persecuciones ante concilios, sinagogas, gobernadores y reyes.

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Al explicar el contexto del texto, López señaló que la figura de un falso Cristo no implica únicamente que una persona se autoproclame como el Mesías, sino también que utilice sus palabras para confundir a la población.

¿Qué dijo el creador de contenido sobre el ‘Profeta Simón’?

Respecto a las afirmaciones del ‘Profeta Simón’ sobre un sismo de alcance mundial y las tres noches de oscuridad, Jesús López respondió que se trata de aspectos contemplados en la Biblia. Sin embargo, remarcó la importancia de ejercer discernimiento para evitar generar confusión o caer en ella.

Además, reiteró que se considera únicamente un conducto del Espíritu Santo, entidad que, según afirma, le comunica pasajes bíblicos y eventos futuros. También aseguró que el propósito de su contenido en redes sociales es acercar a los usuarios a Dios.

¿Qué había dicho Jesús López sobre el terremoto de Colombia?

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Tras el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, Jesús López, conocido en redes sociales como ‘El Servidor’, generó reacciones entre sus seguidores al asegurar que este movimiento representaba solo “el principio” de un supuesto “desastre mundial”.

Al ser cuestionado directamente por usuarios de TikTok sobre la posibilidad de que ocurriera un “terremoto mundial”, el creador de contenido respondió afirmativamente y aseguró que dicho fenómeno ocurriría.

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Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre la magnitud, los países que podrían verse afectados ni una fecha exacta para este hipotético evento, lo que generó dudas entre sus seguidores.

