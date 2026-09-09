Vidente alerta a Colombia por supuesto destino de un político: “Veo su eliminación pronto”

Alexandra Vidente, conocida por sus predicciones y mensajes en redes sociales, volvió a generar conversación entre sus seguidores después de compartir una inquietante visión que, según aseguró, estaría relacionada con el futuro de un reconocido político.

La vidente afirmó que durante una de sus experiencias de clarividencia observó lo que interpretó como una situación delicada que podría involucrar a un presidente, gobernador, alcalde o alguna otra figura política.

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Su declaración rápidamente despertó comentarios entre los usuarios, especialmente porque no mencionó directamente el nombre de la persona a la que estaría haciendo referencia. Esa falta de precisión hizo que comenzaran las especulaciones sobre quién podría ser el político mencionado.

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Alexandra Vidente incluso pidió oraciones ante lo que, según sus palabras, habría visto durante esta revelación.

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En medio de su mensaje, Alexandra Vidente aseguró que tuvo una visión relacionada con una figura política y advirtió que podría tratarse de una persona con un cargo importante.

“Hay algún presidente o político, gobernador o alcalde, veo su eliminación pronto”, afirmó.

La frase generó diferentes reacciones entre quienes siguen sus contenidos, pues la vidente dejó abierta la posibilidad de que la persona a la que se refiere ocupe distintos cargos públicos.

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Posteriormente, también mencionó la posibilidad de que se trate de un mandatario de América Latina y puso a Colombia entre los escenarios que, según su percepción, podrían estar relacionados con lo que vio.

“Un presidente latinoamericano, quizá colombiano”, manifestó.

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Alexandra Vidente explicó que no se trataría de una información que haya recibido de otra persona, sino de algo que asegura haber percibido mediante la clarividencia.

Según su relato, hay un acontecimiento que estaría por presentarse y que ella interpreta como una señal de alerta. Por esa razón, insistió en la importancia de elevar oraciones.

La vidente no entregó un nombre concreto ni identificó al político al que estaría haciendo referencia, por lo que en redes sociales comenzaron las preguntas sobre quién podría ser.

Usuarios recuerdan otras predicciones de Alexandra Vidente

Las declaraciones también provocaron que algunos seguidores recordaran otras predicciones que Alexandra Vidente ha compartido anteriormente.

En redes sociales hay usuarios que aseguran que algunas de sus advertencias terminaron coincidiendo con acontecimientos posteriores y, por esa razón, consideran que sus nuevas declaraciones deberían ser tomadas en cuenta.

Sin embargo, también hay quienes cuestionan este tipo de predicciones y consideran que no existe una forma de comprobar anticipadamente que una visión vaya a convertirse en un hecho.

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Mientras algunos internautas preguntan si la advertencia podría estar relacionada con un político colombiano, otros simplemente consideran que se trata de una interpretación personal de la vidente.

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Hasta ahora, Alexandra Vidente no ha revelado públicamente el nombre de la persona a la que estaría haciendo referencia ni ha entregado mayores detalles que permitan identificarla.

Su mensaje se mantiene, por ahora, como una predicción atribuida a una experiencia de clarividencia, sin que exista confirmación de que el supuesto acontecimiento vaya a ocurrir.