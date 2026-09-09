‘Profeta Simón’ habla de una amenaza latente para el país y da fecha exacta de septiembre

‘Profeta Simón’, un supuesto líder espiritual y predicador que ha ganado notoriedad en redes sociales en Colombia, volvió a generar conversación con sus declaraciones sobre una supuesta amenaza que estaría por presentarse durante septiembre.

El predicador insiste en una advertencia que ya había compartido anteriormente: la llegada de varios días marcados por la oscuridad. En esta ocasión, señaló fechas concretas y aseguró que el 9 y 10 de septiembre serían momentos importantes dentro de lo que ha anunciado.

Sus palabras rápidamente llamaron la atención entre quienes siguen sus publicaciones, especialmente porque las fechas mencionadas ya están llegando.

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En medio de esa discusión han aparecido comentarios que directamente lo califican como “falso profeta”. Sin embargo, ‘Profeta Simón’ mantiene su postura y continúa afirmando que durante varios días de septiembre los colombianos enfrentarán un periodo de oscuridad.

‘Profeta Simón’ insiste en su advertencia para septiembre

De acuerdo con las declaraciones difundidas por el propio predicador, el mensaje no estaría limitado únicamente a una fecha. Su advertencia habla de varios días de septiembre en los que, según él, comenzaría un periodo de oscuridad.

El 9 y 10 de septiembre son las fechas que más han llamado la atención, precisamente porque fueron mencionadas de manera concreta en sus mensajes.

La cercanía de esos días hizo que varios usuarios regresaran a sus publicaciones para preguntarle qué ocurrirá y si mantiene lo que había anunciado. Algunos comentarios cuestionan directamente sus palabras, mientras otros seguidores continúan tomando sus mensajes como una advertencia espiritual.

En ese contexto, ‘Profeta Simón’ ha insistido en llamados relacionados con la fe y la necesidad de estar atentos a lo que, según sus propias afirmaciones, estaría por suceder.culado entre usuarios que debaten si se trata de una predicción que podría cumplirse o de una interpretación religiosa.

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Es importante señalar que las fechas y el supuesto evento corresponden a las afirmaciones realizadas por ‘Profeta Simón’ y no constituyen una predicción científica ni una alerta oficial para Colombia.

Quién es el profeta Simón y qué dijo sobre los "3 días de oscuridad" /Foto: redes sociales /IA

¿De dónde viene la idea de los tres días de oscuridad?

Aunque ‘Profeta Simón’ ha vuelto a poner este tema sobre la mesa, la idea de los llamados “tres días de oscuridad” existe desde mucho antes y tiene diferentes referencias dentro de la tradición religiosa.

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Una de ellas aparece en el Éxodo, específicamente en el relato de las plagas de Egipto. Allí se describe un periodo de densas tinieblas que cubrió la tierra durante tres días.

También existen referencias en textos del cristianismo relacionadas con momentos en los que el sol y la luna dejarían de mostrar su luz. Estas menciones han sido interpretadas de distintas maneras a lo largo del tiempo.

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Dentro de esas tradiciones aparece la idea de un periodo de oscuridad física y espiritual previo a una etapa posterior de transformación. Sin embargo, se trata de creencias y relatos de carácter religioso, no de pronósticos científicos sobre un fenómeno que vaya a ocurrir en una fecha determinada.

Por eso, el mensaje que actualmente circula en redes sociales alrededor del 9 y 10 de septiembre está relacionado con las declaraciones de ‘Profeta Simón’ y con esta tradición religiosa que él retoma en sus publicaciones.

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Pese a las críticas y a quienes lo llaman “falso profeta”, ‘Profeta Simón’ continúa sosteniendo que septiembre tendrá varios días de oscuridad y mantiene el llamado a sus seguidores a estar atentos y recuperar la fe.