Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
VIAJA CON TU MASCOTA
MUERTE DE PAREJA EN SANTA MARTA
RETIRA DINERO EN OLÍMPICA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Imitadora de Selena Quintanilla hizo llorar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo tras su show

Imitadora de Selena Quintanilla hizo llorar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo tras su show

Durante la presentación de Sharon Realeza en el programa de imitación de Caracol Televisión, se vivió un emotivo momento que conmovió a los jurados y llevó a varios de los presentes a las lágrimas.

La jurado Amparo Grisales conmovida en Yo Me Llamo durante la emotiva presentación de la imitadora Sharon Realeza
Amparo Grisales rompió en llanto en Yo Me Llamo tras la conmovedora historia y presentación de la imitadora Sharon Realeza en Caracol Televisión
Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La reconocida jurado de 'Yo Me Llamo', Amparo Grisales, se mostró evidentemente afligida tras la presentación de Sharon Realeza, imitadora de Selena Quintanilla, quien subió al escenario tan solo dos días después del fallecimiento de su madre para cumplir con el show.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Antes de iniciar su presentación, la imitadora tomó el micrófono para compartir el dolor que estaba sintiendo durante el duelo que afrontaba y, a su vez, dedicó la presentación a la memoria de su mamá. En medio de sus palabras, afirmó que el destino pone difíciles obstáculos y que deseaba honrarla desde la misma tarima.

Últimas noticias

Imagen ilustrativa de un hombre bebiendo en un bar, relacionada con la confesión de un reconocido actor sobre su adicción al alcohol
Farándula

Reconocido actor confiesa su dura etapa con el alcohol: “Llegué a varias grabaciones jincho”

Murió reconocido diseñador que llegó a Miss Universo
Farándula

Murió reconocido diseñador que llegó a Miss Universo tras terrible accidente de tránsito

Puedes leer: Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo y no ocultó su emoción: "¡Qué guapura!"

Pese al evidente dolor, la participante enfrentó el desafío vocal de interpretar en inglés el tema ‘I Will Survive’, lo que representó una compleja exigencia para su imitación. Aun así, logró sostener la música y el ritmo hasta que las lágrimas se apoderaron de ella al finalizar.

¿Qué le dijo Amparo Grisales a la imitadora de Selena Quintanilla en Yo Me Llamo?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Al finalizar el acto musical, la actriz se levantó de su puesto y, sin ocultar sus lágrimas, aplaudió la fortaleza de la participante expresando: "Perdiste a tu mami hace dos días. Está en el cielo y mira, la tienes en el corazón. Eres tan fuerte".

Publicidad

Amparo destacó la precisión técnica al señalar que: "Le pusiste todas las técnicas que tiene este popurrí: el growl, los flips, el vibrato, los desgarres, la máscara facial con ese control". También tomó la decisión de bajar del estrado y darle un abrazo.

La 'Diva de Colombia' recordó su propia vivencia de duelo diciendo: "Yo sé que es perder a la mamá y tener que continuar el show; te admiro, te aplaudo, ellas quieren que triunfemos". A su vez, afirmó que la actuación la había erizado por completo.

Te puede interesar:

Yo Me Llamo 2026: la historia de Duván Novoa y las palabras de Kapo tras su salida
Farándula

"Hágalo con ganas": Contundentes palabras de Kapo a su imitador en 'Yo Me Llamo'

Imitador de Yeison Jiménez conmueve a Elder Dayán en el reality 'Yo me llamo'
Farándula

Elder Dayan y Melina rompen en llanto tras presentación de Yo Me Llamo Yeison Jiménez

Publicidad

¿Cómo reaccionaron los demás jurados a la imitación de Selena Quintanilla?

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz se mostró conmovido y dedicó palabras de apoyo a la concursante, manifestando: “Nosotros los artistas somos así, somos de carne y hueso”, resaltando el esfuerzo de cantar en medio de una pérdida familiar.

Puedes leer: Participante de ‘Yo Me Llamo’ sorprende al revelar qué hará con su premio millonario

Por su parte, César Escola reflexionó sobre el sentido del escenario en momentos de luto, indicando: “El escenario es un universo único que nos conecta con los que se fueron... aprovecha este escenario para conectarte”.

Las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña también lloraron tras bambalinas al escuchar la historia. Ramírez le dijo, muy conmovida: “Dios mío, muy profesional estar aquí cantando porque conocemos el dolor que atraviesas”.

Te puedes interesar:

Chayanne sosteniendo un ramo de flores, vinculado al caso de la joven que lo buscó en un concierto afirmando ser su hija.
Farándula

A Chayanne le apareció una "hija" y lo buscó en pleno concierto: el músico respondió

Amparo Grisales conmovida hasta las lagrimas por la interpretacion de Yo Me Llamo Pablo Alboran con la cancion Prometo
Farándula

Amparo Grisales rompe en llanto tras la presentación de 'Yo Me Llamo Pablo Alborán'

¿Cuáles fueron las palabras de la imitadora de Selena tras su presentación?

Publicidad

En la gala del concurso realizado por Caracol Televisión, la imitadora habló tras los elogios recibidos por los jurados y compartió el motivo que la impulsó a subir al escenario y cantar: “Ella quería que yo estuviera aquí. Estaba muy orgullosa y la última palabra fue: ‘hija, te amo’”.

Finalmente, añadió que continuar en la competencia respondía directamente al deseo manifestado por su madre antes de partir. Sharon expresó en la tarima que, si fuera por su propia fuerza, no estaría allí, pero que su meta era cumplir plenamente con la última voluntad de su madre.

Publicidad

Relacionados

Amparo Grisales

Yo me llamo

Caracol Televisión