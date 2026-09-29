Imitadora de Selena Quintanilla hizo llorar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo tras su show

La reconocida jurado de 'Yo Me Llamo', Amparo Grisales, se mostró evidentemente afligida tras la presentación de Sharon Realeza, imitadora de Selena Quintanilla, quien subió al escenario tan solo dos días después del fallecimiento de su madre para cumplir con el show.

Antes de iniciar su presentación, la imitadora tomó el micrófono para compartir el dolor que estaba sintiendo durante el duelo que afrontaba y, a su vez, dedicó la presentación a la memoria de su mamá. En medio de sus palabras, afirmó que el destino pone difíciles obstáculos y que deseaba honrarla desde la misma tarima.

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Pese al evidente dolor, la participante enfrentó el desafío vocal de interpretar en inglés el tema ‘I Will Survive’, lo que representó una compleja exigencia para su imitación. Aun así, logró sostener la música y el ritmo hasta que las lágrimas se apoderaron de ella al finalizar.



¿Qué le dijo Amparo Grisales a la imitadora de Selena Quintanilla en Yo Me Llamo?

Al finalizar el acto musical, la actriz se levantó de su puesto y, sin ocultar sus lágrimas, aplaudió la fortaleza de la participante expresando: "Perdiste a tu mami hace dos días. Está en el cielo y mira, la tienes en el corazón. Eres tan fuerte".

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Amparo destacó la precisión técnica al señalar que: "Le pusiste todas las técnicas que tiene este popurrí: el growl, los flips, el vibrato, los desgarres, la máscara facial con ese control". También tomó la decisión de bajar del estrado y darle un abrazo.

La 'Diva de Colombia' recordó su propia vivencia de duelo diciendo: "Yo sé que es perder a la mamá y tener que continuar el show; te admiro, te aplaudo, ellas quieren que triunfemos". A su vez, afirmó que la actuación la había erizado por completo.

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¿Cómo reaccionaron los demás jurados a la imitación de Selena Quintanilla?

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz se mostró conmovido y dedicó palabras de apoyo a la concursante, manifestando: “Nosotros los artistas somos así, somos de carne y hueso”, resaltando el esfuerzo de cantar en medio de una pérdida familiar.

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Por su parte, César Escola reflexionó sobre el sentido del escenario en momentos de luto, indicando: “El escenario es un universo único que nos conecta con los que se fueron... aprovecha este escenario para conectarte”.

Las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña también lloraron tras bambalinas al escuchar la historia. Ramírez le dijo, muy conmovida: “Dios mío, muy profesional estar aquí cantando porque conocemos el dolor que atraviesas”.

¿Cuáles fueron las palabras de la imitadora de Selena tras su presentación?

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En la gala del concurso realizado por Caracol Televisión, la imitadora habló tras los elogios recibidos por los jurados y compartió el motivo que la impulsó a subir al escenario y cantar: “Ella quería que yo estuviera aquí. Estaba muy orgullosa y la última palabra fue: ‘hija, te amo’”.

Finalmente, añadió que continuar en la competencia respondía directamente al deseo manifestado por su madre antes de partir. Sharon expresó en la tarima que, si fuera por su propia fuerza, no estaría allí, pero que su meta era cumplir plenamente con la última voluntad de su madre.