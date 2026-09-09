"Hágalo con ganas": Contundentes palabras de Kapo a su imitador en 'Yo Me Llamo'

La historia detrás de 'Yo Me Llamo Kapo': el audio de motivación del artista original y el paso de Duván Novoa por el 'reality'

Si sigues de cerca la televisión colombiana y los formatos de entretenimiento de Caracol Televisión, seguro presenciaste momentos intensos durante el desarrollo de 'Yo Me Llamo' 2026.

En esta temporada, la participación del imitador del cantante Kapo generó gran atención entre el público y los conductores del matutino del canal, espacio donde se revelaron detalles sobre el contacto directo que existió entre el artista urbano y su doble.

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Si quieres conocer qué ocurrió tras la salida de este concursante y cuáles fueron las palabras exactas que marcaron su paso por el escenario, aquí te contamos todos los datos confirmados.



¿Quién es Duván Novoa, el participante que imitó a Kapo en 'Yo Me Llamo' 2026?

Duván Novoa es el concursante que dio vida a 'Yo Me Llamo Kapo' durante la edición 2026 del programa de talentos. Su eliminación del concurso se dio formalmente en el capítulo 32.



En esa entrega del formato, el imitador tuvo que despedirse de la competencia después de enfrentarse en el escenario contra participantes que interpretaban a cantantes de música romántica, baladas y boleros.

Esta presentación no representó la primera incursión de Duván Novoa en las pantallas de Caracol Televisión.

Durante la versión del programa emitida en el año 2023, el concursante ya había formado parte del elenco de participantes, oportunidad en la que compitió imitando al artista urbano Ryan Castro.

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Para la edición 2026, Novoa decidió transformar su propuesta artística y asumir la representación de Kapo, logrando mantenerse en competencia hasta el mencionado capítulo 32.

Posterior a su salida del 'reality', Duván asistió como invitado al programa matutino de Caracol Televisión. A su llegada al set de grabación, hizo su entrada cantando el tema musical 'Ohnana', sorprendiendo al equipo de presentadores integrado por Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde.

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Durante la emisión, se comentó además una coincidencia particular que involucra a Catalina Gómez con la hija de Paola Jara.

Asimismo, los tres conductores señalaron que han tenido la oportunidad de compartir de cerca con el Kapo original, asegurando que existen aspectos mínimos que diferencian a Duván del cantante, pero que resultan irrelevantes frente al talento demostrado en sus interpretaciones.

¿Qué le dijo Kapo a su imitador de 'Yo Me Llamo' y cómo fue su contacto?

El acercamiento entre el cantante original y su imitador ocurrió meses antes de que Duván Novoa se presentara a las audiciones del programa.

Según relató el propio exparticipante en su entrevista para el matutino, él tuvo la oportunidad de hablar directamente con el artista cuya música lo inspira, destacando que le asombró encontrar en él a una persona amable y sencilla.

En dicho diálogo, Duván le expresó a Kapo que lo tomaría como referente de inspiración para concursar en 'Yo Me Llamo'.

Ante esta noticia, el cantante urbano reaccionó dedicándole tiempo para enviarle un audio motivacional con el fin de fortalecer su interpretación.

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La frase textual enviada por Kapo en la nota de voz fue: “Papi, hágalo con fe, hágalo con ganas. Saca a tu familia adelante y, bueno, yo soy tu Kapo baby”.

La revelación de este mensaje conmovió a los presentadores de Caracol Televisión. Carolina Cruz reaccionó ante el gesto del cantante expresando:

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“Él es un amor, es de otro planeta. Es sencillo, querido, amoroso; por eso le va tan bien”.

En medio de la conversación, también se abordó el profundo vínculo que tanto Duván Novoa como el artista original mantienen con sus madres, a quienes ambos consideran el motor principal de sus vidas.

Al respecto, el imitador afirmó: “A mi mamá yo la amo con todo mi corazón. Todo lo que hago es primeramente por ella y por sacar adelante a mi familia”.

Los conductores del espacio concluyeron que ese sentimiento compartido explica la energía, el parecido físico y la afinidad artística entre ambos.

¿Qué recomendaciones le dieron los presentadores tras su salida del programa?

A pesar de su eliminación en el capítulo 32, los conductores del programa matutino le dieron diversas recomendaciones a Duván Novoa para la continuidad de su carrera.

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Le aseguraron que su talento como imitador es notable y le aconsejaron no abandonar sus metas, instándolo a aprovechar la visibilidad ("palomita") que le otorgó el paso por 'Yo Me Llamo' para "sacarle el jugo" a la oportunidad mediática.

Por su parte, el presentador Iván Lalinde le dirigió un mensaje directo enfocado en su actitud en el escenario. Lalinde le dijo textualmente:

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“¿Sabe qué es lo que le pasa a usted?, no se cree el cuento, tiene que creerse el cuento. Hermano usted lo hace muy bien. Métete en el cuento de Kapo y vas a ver cómo te va de bien”.