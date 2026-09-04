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Afro Rosa’, de Kapo, conquista Colombia y llega a lo más alto de los listado

El exponente urbano lidera el Chart General del país, acumula tres semanas en la cima del listado urbano y anuncia su nuevo plan a un futuro cercano.

El cantante colombiano Kapo usando sombrero negro, gafas de sol y saco a cuadros en la calle.
El artista colombiano Kapo se consolida en lo más alto de las listas musicales del país
Foto: imagen de cortesía
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La música urbana en Colombia continúa en constante evolución y competitividad. En este contexto, el artista colombiano Kapo vuelve a posicionarse en lo más alto de la industria musical de su país con su sencillo ‘Reina (Kriminal)’.

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La canción no solo alcanzó el primer lugar del Chart General de Colombia, sino que también registra un buen desempeño sostenido al completar tres semanas consecutivas en la cima del Chart Urbano.

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Este logro se produce en un escenario marcado por la alta competencia dentro del género, con nuevos lanzamientos cada semana que buscan captar la atención del público. Con este posicionamiento, Kapo reafirma el impacto de su propuesta musical y la acogida que ha tenido entre los oyentes colombianos.

El ‘Afro Rosa’ de Kapo

El éxito de ‘Reina (Kriminal)’ está ligado a una propuesta conceptual y sonora que el propio artista denomina ‘Afro Rosa’. Este concepto combina ritmos afro, sonidos urbanos y melodías cargadas de emoción.

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A través de esta mezcla, Kapo busca construir relatos relacionados con el amor, la admiración, la conexión y las emociones.

La propuesta del artista busca encontrar una identidad propia dentro de las diferentes corrientes de la música urbana. ‘Reina (Kriminal)’ es una muestra de esta identidad y funciona como un homenaje a las mujeres, con una narrativa romántica y urbana que destaca su singularidad y esencia.

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¿Cuál es el próximo plan de Kapo con sus seguidores?

Kapo continúa trabajando en la internacionalización de su carrera. Como parte de su gira global ‘Afro Rosa World Tour 2026’, el artista anunció una nueva etapa de conciertos por diferentes países de América Latina, programados entre octubre y diciembre de este año.

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Esta fase comenzará el próximo 23 de octubre en México y posteriormente llegará a otros mercados de la región, entre ellos República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile.

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Entre las ciudades confirmadas para estas presentaciones están Mérida, Hermosillo, Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Santo Domingo, San Salvador, Quito, Lima, Arequipa y Santiago.

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Con la expansión de su gira, Kapo llevará el concepto de ‘Afro Rosa’ a nuevos escenarios y públicos de América Latina, mientras continúa fortaleciendo su presencia internacional dentro de la música urbana.

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