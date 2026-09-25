Muere reconocido cantante tras accidente de helicóptero; el momento quedó en video

Este 22 de septiembre de 2026 se confirmó la muerte del reconocido cantante brasileño Geraldo Antônio de Carvalho, conocido en el ámbito musical como Rick Sollo, tras el accidente de un helicóptero ocurrido en el estado de Santa Catarina, Brasil.

La aeronave en la que viajaba el artista había despegado de Porto Belo con destino a São Joaquim. Durante el trayecto, se perdió la comunicación con el helicóptero, por lo que los organismos de emergencia iniciaron una operación de búsqueda.

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Horas después, los equipos de rescate localizaron los restos de la aeronave en una zona de difícil acceso en la región de Urubici. Las autoridades confirmaron que las personas que se encontraban a bordo no sobrevivieron al accidente.



¿Quiénes iban en el accidente de helicóptero?

Posteriormente se conoció que cinco personas viajaban en el helicóptero. Además de Rick Sollo, entre las víctimas fueron identificados el empresario Bruno Avelar y el videógrafo Paulo Soares, además del piloto y el copiloto.

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Tras localizar la aeronave y a sus ocupantes, los organismos correspondientes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar qué provocó la caída.

Asimismo, comenzaron a circular imágenes de la aeronave después del impacto, en las que se puede observar el estado en que quedó la estructura tras el accidente.

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🚨🇧🇷 HELICOPTER DISAPPEARS IN BRAZIL



Dramatic footage shows the helicopter carrying Brazilian singer Rick Sollo of Rick & Renner before it disappeared near Urubici, Santa Catarina



5 people reportedly aboard



Authorities are searching#Brazil #altıüstüistanbul #saldırı pic.twitter.com/FfxQqfosqJ — GlobeUpdate (@Globupdate) September 22, 2026

¿Quién era Rick Sollo?

Rick Sollo fue un cantante, compositor y productor brasileño de música sertaneja. Alcanzó gran reconocimiento al formar junto a Renner la famosa dupla Rick & Renner, con la que logró éxitos como Ela É Demais. La agrupación se consolidó especialmente durante la década de 1990.

Además de su trayectoria como intérprete, Rick Sollo desarrolló una amplia carrera como compositor. Sus canciones fueron grabadas por reconocidos artistas y agrupaciones de la música sertaneja brasileña.

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Entre los nombres vinculados a sus composiciones se encuentran Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo, Bruno & Marrone y Gino & Geno.

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🚨 ACIDENTE AÉREO | Última foto mostra Rick Sollo e Bruno Avelar antes de queda de helicóptero



Última foto do cantor sertanejo e do empresário mostra ambos sorridentes em um voo em Santa Catarina pic.twitter.com/4RVbH9ntIl — Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2026

La relación de Rick Sollo con Neymar

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La relación entre Rick Sollo y el futbolista Neymar estaba relacionada con un círculo empresarial y de amistades compartidas.

Uno de los principales nexos era Bruno Avelar, empresario que también viajaba en el helicóptero y que era cercano a Neymar. Avelar tenía participación en actividades relacionadas con las subastas benéficas del Instituto Neymar Jr., lo que establecía un vínculo indirecto entre el futbolista y el entorno del cantante.

Tras su fallecimiento, la familia expresó su deseo de despedir al hombre detrás de la figura pública, recordándolo en sus facetas de esposo, padre y abuelo.

De igual manera, solicitaron al público conservar en la memoria al cantante sonriente y sobre los escenarios, al tiempo que pidieron respeto, silencio y tranquilidad durante este doloroso proceso.

