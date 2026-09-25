Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
NUEVO COBRO EN BOGOTÁ
MULTA CONJUNTO RESIDENCIAL
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Muere reconocido cantante tras accidente de helicóptero; el momento quedó en video

Muere reconocido cantante tras accidente de helicóptero; el momento quedó en video

El artista, de 59 años, perdió la vida junto a otras cuatro personas en el accidente de helicóptero. Además, se conoció que el cantante tenía una cercana relación con Neymar.

Imagen combinada que muestra los restos del accidente de helicóptero donde murió un reconocido cantante y una vela encendida con un listón negro de luto.
El accidente de helicóptero en el que murió un famoso cantante quedó registrado en video, causando conmoción entre sus seguidores.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Este 22 de septiembre de 2026 se confirmó la muerte del reconocido cantante brasileño Geraldo Antônio de Carvalho, conocido en el ámbito musical como Rick Sollo, tras el accidente de un helicóptero ocurrido en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La aeronave en la que viajaba el artista había despegado de Porto Belo con destino a São Joaquim. Durante el trayecto, se perdió la comunicación con el helicóptero, por lo que los organismos de emergencia iniciaron una operación de búsqueda.

Últimas noticias

Chayanne sosteniendo un ramo de flores, vinculado al caso de la joven que lo buscó en un concierto afirmando ser su hija.
Farándula

A Chayanne le apareció una "hija" y lo buscó en pleno concierto: el músico respondió

La creadora de contenido La Segura relatando el incómodo momento que vivió en China tras ser confundida con una moza
Farándula

El incómodo momento que vivió La Segura en China: la confundieron con una ‘moza’

Puedes leer: Luto en la televisión: muere querido actor; así lo despidió Lorna Cepeda

Horas después, los equipos de rescate localizaron los restos de la aeronave en una zona de difícil acceso en la región de Urubici. Las autoridades confirmaron que las personas que se encontraban a bordo no sobrevivieron al accidente.

¿Quiénes iban en el accidente de helicóptero?

Posteriormente se conoció que cinco personas viajaban en el helicóptero. Además de Rick Sollo, entre las víctimas fueron identificados el empresario Bruno Avelar y el videógrafo Paulo Soares, además del piloto y el copiloto.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

El Agropecuario y Aida Victoria Merlano en imagen de referencia sobre la polémica y revelación de pruebas
Farándula

El Agropecuario rompe el silencio y presenta pruebas contra Aida Victoria Merlano

Chayanne sosteniendo un ramo de flores, vinculado al caso de la joven que lo buscó en un concierto afirmando ser su hija.
Farándula

A Chayanne le apareció una "hija" y lo buscó en pleno concierto: el músico respondió

Publicidad

Tras localizar la aeronave y a sus ocupantes, los organismos correspondientes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar qué provocó la caída.

Asimismo, comenzaron a circular imágenes de la aeronave después del impacto, en las que se puede observar el estado en que quedó la estructura tras el accidente.

Publicidad

¿Quién era Rick Sollo?

Rick Sollo fue un cantante, compositor y productor brasileño de música sertaneja. Alcanzó gran reconocimiento al formar junto a Renner la famosa dupla Rick & Renner, con la que logró éxitos como Ela É Demais. La agrupación se consolidó especialmente durante la década de 1990.

Además de su trayectoria como intérprete, Rick Sollo desarrolló una amplia carrera como compositor. Sus canciones fueron grabadas por reconocidos artistas y agrupaciones de la música sertaneja brasileña.

Puedes leer: Muere reconocido influencer tras grave accidente de moto: así confirmaron la noticia

Entre los nombres vinculados a sus composiciones se encuentran Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo, Bruno & Marrone y Gino & Geno.

Publicidad

La relación de Rick Sollo con Neymar

Publicidad

La relación entre Rick Sollo y el futbolista Neymar estaba relacionada con un círculo empresarial y de amistades compartidas.

Uno de los principales nexos era Bruno Avelar, empresario que también viajaba en el helicóptero y que era cercano a Neymar. Avelar tenía participación en actividades relacionadas con las subastas benéficas del Instituto Neymar Jr., lo que establecía un vínculo indirecto entre el futbolista y el entorno del cantante.

Te puede interesar

Amparo Grisales revela que tuvo un romance con Chayanne
Farándula

Amparo Grisales confiesa que tuvo un romance con Chayanne y revela por qué lo dejó escapar

El cantante Camilo en un escenario, hablando sobre las preguntas y reclamos de sus hijas por no mostrarlas en público
Farándula

Camilo habla del reclamo de una de sus hijas por no mostrarlas en público: “Me pregunta”

Tras su fallecimiento, la familia expresó su deseo de despedir al hombre detrás de la figura pública, recordándolo en sus facetas de esposo, padre y abuelo.

De igual manera, solicitaron al público conservar en la memoria al cantante sonriente y sobre los escenarios, al tiempo que pidieron respeto, silencio y tranquilidad durante este doloroso proceso.

Relacionados

Brasil

Muertes de famosos