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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Camilo habla del reclamo de una de sus hijas por no mostrarlas en público: “Me pregunta”

Camilo habla del reclamo de una de sus hijas por no mostrarlas en público: “Me pregunta”

El artista se sinceró sobre la pregunta que le hizo una de sus hijas acerca de por qué no comparte fotos con ellas en sus redes sociales.

El cantante Camilo en un escenario, hablando sobre las preguntas y reclamos de sus hijas por no mostrarlas en público
El artista Camilo se refirió al curioso reclamo que le hace una de sus pequeñas hijas respecto a la decisión de no exponerlas públicamente
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El cantautor Camilo generó interés mediático al sincerarse sobre un dilema que enfrenta en su rol de padre junto a su esposa, la artista Evaluna Montaner. Desde el nacimiento de sus hijas, la pareja tomó la decisión de mantenerlas alejadas de la exposición pública y de las redes sociales.

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No obstante, durante una reciente rueda de prensa, el intérprete reveló que esta medida derivó en una inesperada pregunta de su hija mayor, situación que lo llevó a reflexionar sobre algunos aspectos de su estrategia de crianza.

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Con la llegada de Índigo y, posteriormente, de Amaranto, los artistas optaron por limitar la exposición pública de las menores y evitar la difusión de imágenes en las que se puedan apreciar sus rostros. Si bien han compartido algunos momentos familiares en sus plataformas digitales, han procurado proteger la identidad de las niñas con el objetivo de preservar su intimidad.

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En ese sentido, el cantante colombiano destacó el comportamiento de sus seguidores y señaló que la audiencia ha comprendido de manera respetuosa la decisión familiar. Según relató, cuando los fanáticos los encuentran en espacios públicos junto a las pequeñas, evitan incomodarlos o tomar fotografías para no exponerlas, un gesto que el artista agradeció.

¿Qué le dijo una de las hijas de Camilo sobre esta situación?

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Durante su encuentro con los medios, Camilo reflexionó sobre el desafío de la paternidad y explicó que busca autoevaluarse constantemente para no repetir algunas de las equivocaciones que, según él, sus propios padres pudieron haber cometido durante su crianza.

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A pesar de esa intención, reconoció que en el proceso surgen situaciones inesperadas. En ese contexto, el artista contó que una inquietud de su hija lo tomó por sorpresa y citó las palabras que lo llevaron a reflexionar sobre su decisión:

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“Mi hija de repente me empieza a preguntar: ‘¿Por qué todo el mundo cada vez que me ve me dice que ella no salga en las fotos?’. Y yo digo: ‘Ahh, en esto la estoy cag*ndo’”. Al recordar la situación, Camilo admitió, entre la autocrítica y el humor, que este tipo de decisiones podrían convertirse en temas que sus hijas aborden en el futuro durante sus sesiones de terapia psicológica.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las palabras de Camilo?

La confesión de Camilo fue compartida en plataformas digitales y generó diferentes reacciones entre sus seguidores. Algunos usuarios destacaron la capacidad del intérprete para reflexionar sobre sus decisiones como padre y resaltaron su disposición para cuestionarse sobre la manera en que aborda la crianza de sus hijas.

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Asimismo, otros seguidores valoraron su sinceridad al hablar sobre las dificultades y dudas que pueden surgir durante el proceso de crianza, así como su interés por preservar el bienestar y la intimidad de las menores. Cabe resaltar que esta estrategia también ha sido adoptada por otros artistas. Tal es el caso de Paola Jara y Jessi Uribe, quienes han optado por no revelar públicamente el rostro de su hija.

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Una situación similar se ha presentado con otros famosos, mientras los seguidores de Lina Tejeiro también permanecen atentos a las publicaciones relacionadas con su hijo Gael.

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