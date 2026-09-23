Fallece reconocido actor tras someterse a la eutanasia y deja crudo mensaje: “Aguanté tres años”

Arnaud Denis, de 43 años, tomó la decisión de someterse a la eutanasia debido a una enfermedad que afectaba su salud. El artista se destacó a lo largo de su carrera como actor, director y dramaturgo en la escena artística de su país.

Su muerte se produjo el martes 22 de septiembre de 2026 en Bélgica, país al que acudió para someterse al procedimiento de eutanasia, luego de que esta opción le fuera negada en Francia.

La confirmación de su fallecimiento fue dada a conocer por su abogado, Philippe Courtois, quien explicó que la decisión del artista estuvo relacionada con un cuadro de sufrimiento físico crónico e insoportable.



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El deterioro de la salud de Denis comenzó en julio de 2023, luego de ser intervenido quirúrgicamente por una hernia inguinal. Durante el procedimiento le fue colocada una prótesis de polipropileno, elemento al que atribuyó graves consecuencias para su salud.

A partir de la cirugía, el actor comenzó a experimentar intensos dolores, además de diversos problemas digestivos, musculares y neurológicos. Estas dolencias afectaron de manera paulatina y severa su calidad de vida y su capacidad de movilidad.

¿Cuál fue el último mensaje de Arnaud Denis antes de morir?

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En sus últimos días, Arnaud Denis utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que detalló las circunstancias de su padecimiento y cuestionó la atención médica que recibió en su país natal. El actor expresó su descontento con los hospitales públicos de París, a los que señaló de haberlo dejado sin respuestas durante su deterioro físico. Según relató el propio artista, acudió a los servicios de urgencias en doce ocasiones durante un solo año.

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“No agradezco a los Hospitales Públicos de París por abandonarme a mi sufrimiento múltiple y degradante durante tres años de continuo deterioro de mi salud general, a pesar de mis esfuerzos”, se puede leer en la publicación.

Posteriormente, explicó que durante sus primeras visitas los profesionales de la salud le aseguraban que no padecía ninguna complicación de gravedad. Sin embargo, a medida que su condición empeoró hasta el punto de impedirle caminar, aseguró que la respuesta institucional cambió drásticamente.

Último mensaje de Arnaud Denis compartió su última voluntad en redes sociales Foto: imagen tomada de redes sociales

Asimismo, el actor cuestionó al sistema de salud francés, al considerar que no recibió la atención médica que necesitaba ni un acceso adecuado a cuidados paliativos para sobrellevar sus dolencias.

“No agradezco a las clínicas y hospitales privados franceses que se nieguen a proporcionar a los pacientes información sobre los implantes para hernias, a pesar de ser una obligación legal para garantizar la trazabilidad”, mencionó.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Arnaud Denis?

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Ante esta situación, Arnaud Denis destacó el trato que recibió en Bélgica, donde resaltó la empatía y el respeto por la dignidad humana de los profesionales de la salud que lo atendieron.

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Después de enfrentar tres años de complicaciones, el artista sintetizó la razón de su determinación con una contundente frase final: “Aguanté tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho”.

Cabe mencionar que Arnaud Denis fue un reconocido actor, director y dramaturgo francés, nacido en 1983. A lo largo de su trayectoria se destacó en la escena cultural europea, fundó su propia compañía teatral, participó en obras clásicas de Molière y obtuvo el Premio Molière por su adaptación de Las amistades peligrosas.