Autopsia de colombiana fallecida en México revela la verdad: ¿qué pasó con Nataly Osma?

El caso de Nataly Osma Pinilla, una colombiana de 29 años que fue encontrada sin vida en un apartamento de Ciudad de México, dio un giro inesperado luego de que se conocieran nuevos detalles sobre los resultados de la autopsia.

La joven había viajado a México y se encontraba recorriendo la capital mexicana junto a una amiga, también colombiana. Ambas habían alquilado un apartamento en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde posteriormente ocurrió el hecho.

Nataly y su amiga habían salido durante el día del 15 de septiembre para conocer una zona turística de Ciudad de México. Después regresaron al lugar donde se estaban hospedando y, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, durante la noche comenzaron a presentar problemas de salud.



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Las dos mujeres habrían experimentado malestar y vómito después de regresar al apartamento. En ese momento, una de las posibilidades que se manejaba era que los síntomas estuvieran relacionados con algún alimento que hubieran consumido.

Sin embargo, las primeras hipótesis cambiaron con el avance de las investigaciones y la revisión de los elementos relacionados con la muerte de la joven colombiana.

Autopsia de Nataly Osma cambió la hipótesis inicial

Según fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias, los resultados de la autopsia apuntarían a una causa diferente a la que inicialmente se contemplaba.

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La información conocida señala que la muerte de Nataly Osma no estaría relacionada con alimentos contaminados, como se había considerado inicialmente. De acuerdo con esa versión, el resultado de la autopsia habría establecido que la joven sufrió una intoxicación por monóxido de carbono.

Este elemento representa el principal giro conocido hasta ahora en el caso, pues permitiría explicar algunos de los síntomas que presentaron las dos colombianas durante la noche anterior al hallazgo.

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La exposición al monóxido de carbono puede generar diferentes manifestaciones en el organismo. Entre ellas se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor en el pecho, náuseas y vómito, además de confusión o dificultades para pensar.

Precisamente, el malestar y el vómito que presentaron las jóvenes antes de que Nataly fuera encontrada sobre la cama hacen parte de los datos que ahora son revisados dentro de la investigación.

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¿Qué pasó con la amiga de Nataly Osma?

A la mañana siguiente, la amiga de Nataly ingresó a la habitación del apartamento y fue entonces cuando encontró a la joven sobre una cama, sin signos vitales.

El hallazgo ocurrió después de la noche en la que ambas habían presentado problemas de salud. La situación fue reportada y las autoridades comenzaron a revisar las circunstancias en las que se produjo la muerte de la colombiana.

El inmueble donde se hospedaban también quedó bajo revisión, especialmente ante la posibilidad de establecer de dónde habría provenido el monóxido de carbono que, según la información atribuida a los resultados de la autopsia, estaría relacionado con la muerte de Nataly.

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Hasta ahora, las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones y la revisión del edificio donde se encontraba el apartamento alquilado por las jóvenes.

🍣 ¿Una comida terminó en tragedia? Autoridades investigan la muerte de Nataly Osma Pinilla, colombiana de 29 años, tras presentar malestares luego de comer sushi en Reforma 222. 🍱#FórmulaNoticias con Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) pic.twitter.com/tufwXTKeTu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 18, 2026