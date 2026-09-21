¿A quién le cae un amarre cuando intentan devolverlo? Esto reveló Monseñor Andrés Tirado

Los amarres y otros trabajos de brujería suelen generar dudas sobre sus posibles consecuencias. Andrés Tirado Monseñor y exorcista, respondió una de esas preguntas en medio de una amena charla en El Klub de La Kalle, donde explicó qué ocurre al intentar devolver un ritual.

Durante la entrevista, la inquietud se centró en saber si el trabajo regresa a quien lo pidió o al brujo que lo realizó. Frente a esa pregunta, Andrés fue contundente: "A los dos". Su explicación nace de la existencia de dos personas vinculadas dentro del proceso espiritual.

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Monseñor explicó que una de las partes es quien paga y ordena el trabajo, mientras la otra se encarga de realizarlo: "El que paga para hacer el trabajo lo manda a hacer y el que lo ejecuta", señaló diferenciando los papeles que tiene cada participante.



Según su relato, esa relación no se limita al aspecto material: "Tanto los dos tienen vinculación material y espiritual aunque uno sea intelectual y el otro sea material". De esta manera, sostuvo que las consecuencias alcanzan tanto a quien encarga el ritual como a quien lo ejecuta.

El exorcista también recordó una enseñanza de la Sagrada Escritura para explicar su postura: "Lo que siembra uno recoge"; para Andrés Tirado la justicia no siempre aparece de inmediato, pues puede llegar en el momento en que Dios decida que corresponde actuar frente a lo ocurrido.

¿Qué pasa cuando intentan devolver un amarre?

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Monseñor aseguró que entre quienes practican estas acciones existe una forma de responder a los trabajos recibidos: "Yo le devuelvo el trabajo, yo le triplico el trabajo". Con esta dinámica, explicó, una respuesta puede convertirse en otra y generar una cadena cada vez mayor.

Incluso describió estas respuestas como una especie de guerra que puede extenderse a familias enteras. Según contó en la entrevista, la lógica consiste en responder un trabajo con otro más fuerte, para luego devolverlo nuevamente y continuar aumentando la intensidad del ritual.

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Sin embargo, esa dinámica es distinta de lo que Monseñor Andrés Tirado identifica como el camino espiritual de la luz: "No es que yo le voy a devolver ese trabajo de brujería". Para él, la salida no consiste en regresar el daño, sino en comenzar un proceso espiritual basado en la fe.

El exorcista también acalaró su papel: "Dios es el que hace la obra no es el exorcista es Dios". Desde su perspectiva, cuando una persona inicia un proceso espiritual, las ataduras comienzan a romperse sin necesidad de responder con otro ritual.

El religioso sostuvo que, bajo esta visión, la persona no debe encargarse de cobrar la maldad que recibió: "La maldad que usted hizo tiene que darle cuentas a Dios". Así, insistió en que las consecuencias corresponden a quienes participaron en el trabajo, tanto en el plano intelectual como material.

¿Qué dice sobre los pactos de los brujos?

Durante la entrevista, Tirado también se refirió a quienes realizan este tipo de prácticas y a los pactos que, según su relato, pueden acompañarlas. Explicó que algunos buscan hacer trabajos de manera repetida con el propósito de aplazar las consecuencias de lo realizado.

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"Hace trabajos tras trabajos ¿Para qué? para dilatar eso para que no lo toque", manifestó el religioso. Incluso describió ese intento como una forma de mantener el asunto "encapsulado". Sin embargo, sostuvo que esa situación no sería permanente y que las consecuencias llegarían con el tiempo.

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