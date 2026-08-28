Oración para quitar amarre o brujería: Libérate de todo trabajo oscuro

Cuando una persona empieza a notar bloqueos inexplicables en su salud, pérdidas repentinas de dinero o una obsesión amorosa forzada que no se siente natural, es muy probable que esté bajo el efecto de una manipulación esotérica.

Recurrir a una oración para quitar amarre o brujería no es solo un acto de fe, es levantar un escudo de fuego espiritual para disolver los hilos oscuros que intentan someter el libre albedrío y la paz de tu alma.

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Oración para quitar amarres o trabajos

¡Por la sangre de la tierra profunda y el grito del viento que quiebra las montañas, yo invoco el fuego sagrado de los ancestros para que caiga como un rayo implacable sobre las sombras!



Que se rompan, se pulvericen y se disuelvan en este mismo instante todos los nudos, los muñecos de cera, los entierros en los cementerios y los hilos de sangre con los que amarraron mis pies, mis manos y mi mente; que la boca del mentiroso que conjuró mi nombre se llene de ceniza y que sus propios demonios se vuelvan en su contra, persiguiéndolo día y noche, negándole el sueño, el agua y el aliento hasta que deshaga su maldición.

Mi espíritu no pertenece a las tumbas, ni a los altares oscuros, ni a las manos envidiosas que bailan bajo la luna muerta; ¡yo soy la llama que no se apaga, el lobo que rompe la jaula, la fuerza indomable del trueno que destruye el conjuro!

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Que todo fluido, brebaje, tierra de muerto o fotografía velada que usaron para doblegar mi voluntad sea consumido por las brasas del volcán cósmico, limpiando mi cuerpo desde la raíz de mis cabellos hasta la planta de mis pies.

Que el eco de mi voz chamánica retumbe en el inframundo y haga temblar a los espíritus burlones que enviaron para vigilarme, desterrándolos al abismo del olvido eterno, porque desde este segundo sagrado quedo sellado con la luz del sol invencible, libre de cadenas, libre de entierros y blindado con el poder absoluto de la naturaleza que nadie, absolutamente nadie en esta tierra ni en el más allá, tiene el poder de doblegar jamás.

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¿Cómo saber si tienes un amarre y cómo activarla limpieza?

Los efectos de la magia negra suelen manifestarse a través de síntomas muy específicos en el cuerpo y el entorno.

Si experimentas dolores de cabeza constantes en la nuca al caer el sol, pesadillas recurrentes con insectos o una fatiga extrema que los médicos no logran explicar, tu campo electromagnético está siendo atacado.

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Para que esta oración poderosa para romper amarres tenga un efecto fulminante, debes realizarla descalzo, conectando tus pies directamente con la tierra o el suelo de tu hogar.

Enciende un trozo de madera de palosanto o un manojo de sahumerio de copal para que el humo actúe como un transportador de tus decretos, abriendo los caminos cerrados.

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Una vez ejecutado este llamado de liberación, la energía estancada comenzará a moverse rápidamente a tu favor.

Es vital que durante los siguientes tres días mantengas una actitud de triunfo y no permitas que el miedo contamine tu mente, ya que la duda debilita la efectividad de la limpieza espiritual chamánica.