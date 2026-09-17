Este es el VIDEO que expone la supuesta infidelidad de J Balvin a Valentina Ferrer

Valentina Ferrer confirmó el final de su relación con J Balvin, después de casi diez años juntos y de formar una familia con su hijo Río. La noticia tomó fuerza en redes sociales luego de varias publicaciones que volvieron a poner el vínculo bajo la lupa.

La separación fue confirmada pocas semanas después de que comenzaran a circular contenidos relacionados con una presunta infidelidad del cantante. Varios internautas repostearon un video

atribuido a la modelo e influenciadora Melanie Pavola, de 35 años.

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El material, que al parecer fue publicado originalmente en agosto, volvió a viralizarse durante septiembre y generó una ola de comentarios. Antes de esa grabación, Pavola también habría compartido imágenes en un camerino junto al cantante paisa.



En las fotografías, la creadora de contenido aparece junto al cantante mientras suena de fondo la canción 'Ambiente'. Adicionalmente, en el video que se viralizó, la mexicana reveló detalles sobre un supuesto encuentro íntimo en Estados Unidos.

Melanie afirmó en la grabación: "Él me invitó a Nueva York una vez, hacemos lo de nosotros (…) y cuando terminamos me dice: 'Tengo a Valentina embarazada'".

La influenciadora continuó su relato y agregó: "Y también aquí en Nueva York; en ese momento, agarré mis cosas y me fui". También afirmó de manera pública que habría intentado comunicarse con Valentina Ferrer para contarle lo que, según la versión dada, había sucedido.

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Al parecer, el carrusel original fue publicado desde su cuenta de Instagram. Después de recibir varios comentarios de internautas en los que le pedían respetar a la familia del artista, la mexicana aseguró que el cantante la mantenía bloqueada y lo calificó públicamente de "infiel".

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¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre su separación de J Balvin?

La viralización del video ocurrió pocas semanas antes del anuncio oficial de la separación, por lo que algunos usuarios relacionaron ambos hechos. Sin embargo, Valentina Ferrer no señaló que el contenido fuera la razón de la ruptura y solo confirmó la decisión en sus redes sociales.

La modelo argentina escribió: "Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", haciendo oficial el cierre de una relación que se extendió durante casi una década.

En su mensaje, destacó el respeto entre ambos y señaló: "Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia". También resaltó el papel de su hijo Río en esta nueva etapa.

La modelo expresó: "Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor". Además, pidió respeto por su vida personal y aseguró que atraviesan el proceso con tranquilidad. Mientras tanto, J Balvin mantiene silencio sobre el tema en sus canales oficiales.

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