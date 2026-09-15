Maluma ya es papá por segunda vez: nació su segundo hijo en Medellín

Maluma y Susana Gómez ya son padres por segunda vez. Este lunes 14 de septiembre de 2026 nació su hijo Orión Londoño Gómez, en Medellín, una ciudad que tiene un significado especial para la familia del cantante paisa.

La llegada del pequeño convierte nuevamente al artista en papá y amplía la familia que comenzó a formar junto a Susana Gómez con el nacimiento de su primera hija, París, en marzo de 2024.

Así llegó Orión, el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez

El nacimiento de Orión Londoño Gómez ocurrió en Medellín. El pequeño es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez, quienes durante los últimos meses mantuvieron buena parte de los detalles de esta nueva etapa familiar con bastante reserva.



La noticia del embarazo había sido anunciada por la pareja en mayo de 2026, cuando Maluma compartió una serie de fotografías en las que aparecía junto a Susana y su hija París. En una de las imágenes, el cantante besaba el vientre de su pareja mientras la familia celebraba la llegada del nuevo integrante.



Desde ese momento, uno de los detalles que más llamó la atención fue que el bebé sería un niño. El propio Maluma había contado que todavía no tenían definido el nombre, por lo que Orión Londoño Gómez terminó convirtiéndose en el nombre elegido para el pequeño.

La familia vuelve así a celebrar un nacimiento en Medellín. Maluma ya había expresado su deseo de que sus hijos nacieran en Colombia y, especialmente, en su ciudad natal.

París, la primera hija de la pareja, nació en Medellín en marzo de 2024. Ahora, poco más de dos años después, la pequeña se convierte en hermana mayor con la llegada de Orión.

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¿Cuándo nació Orión?

Orión nació el lunes 14 de septiembre de 2026.

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¿Dónde nació el segundo hijo de Maluma?

Al igual que su hermana París, Orión nació en Medellín, Colombia, en la Clínica El Rosario, sede El Tesoro.

¿Por qué Maluma mantuvo en secreto el nombre de su hijo?

Durante el embarazo, el cantante decidió reservar el nombre del bebé y revelarlo después de su nacimiento.

¿Por qué mantuvieron el embarazo en privado al principio?

Maluma explicó que querían disfrutar los primeros meses de esta etapa en la intimidad de su familia, lejos de la presión de los medios y las redes sociales.

¿Cuántos hijos quiere tener Maluma?

El cantante ha hablado sobre su deseo de formar una familia grande y ha mencionado que le gustaría tener entre tres y cinco hijos. Tras la llegada de Orión, Maluma y Susana Gómez ya son padres de dos pequeños: París y Orión Londoño Gómez.