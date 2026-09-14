Diego Guauque recibe nueva noticia sobre su cáncer tras visita al oncólogo: “Fe para seguir”

Diego Guauque volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una nueva actualización sobre su estado de salud, luego de someterse a un examen médico de control tras superar el cáncer que afectó su organismo. El periodista, quien en su momento estuvo en La Kalle, también habló sobre algunos de los secretos que le han permitido salir adelante durante esta lucha.

A través de las imágenes compartidas en redes sociales, Guauque mostró que la consulta tuvo lugar en el consultorio de su especialista en oncología, como parte del seguimiento médico al que debe someterse periódicamente.

Cabe destacar que las revisiones médicas de Diego Guauque están programadas cada cuatro meses. Sin embargo, el periodista reconoció que la expectativa por conocer los resultados continúa generándole temor y nerviosismo.



Durante la espera, el comunicador expresó: “Nunca deja de darme susto, temor, nervios”, mostrando que pese a los años continúa teniendo este sentimiento consigó.



¿Qué más mostró Diego Guauque durante su visita al oncólogo?

Mientras esperaba ser atendido por el médico, Guauque observó a las personas que se encontraban en el consultorio, entre pacientes y acompañantes.

Esta situación lo llevó a reflexionar sobre el estado de ánimo de quienes estaban en el lugar: “Algunas caras largas, otras tristes, otros preocupados, pero todos esperanzados en que las palabras de su especialista brinden precisamente eso: esperanza, fe para seguir adelante”.

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Al ingresar a la consulta, el especialista revisó los exámenes médicos y posteriormente le entregó los resultados correspondientes. De acuerdo con lo compartido por Guauque, su estado de salud se mantiene estable y no se encontraron señales de recaída ni nuevos tumores en la zona que había sido intervenida quirúrgicamente.

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Tras finalizar la consulta, el periodista compartió la noticia con sus seguidores: “Me fue bien, el oncólogo me dice que no hay recaídas, que no hay tumores en la zona donde me hicieron las intervenciones”.

Como parte del seguimiento médico, el especialista le indicó que deberá regresar a una nueva revisión dentro de cuatro meses. Sobre esto explicó que: “Son cuatro meses que para mí significan paz, tranquilidad, son como cuatro meses de vida y pienso aprovecharlos al máximo”.

El periodista Diego Guauque junto a su perro Vito, el canino que le dejó una profunda enseñanza de resiliencia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

El mensaje de Diego Guauque a sus seguidores

Luego de conocer los resultados, Diego Guauque agradeció a las personas que lo han acompañado durante su proceso y destacó el respaldo recibido por parte de sus médicos, su familia y su fe.

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“Gracias a mis médicos, gracias a Dios, a la Virgen y gracias a mi familia”, expresó el periodista. De igual manera, aprovechó su testimonio para recomendar a sus seguidores realizarse chequeos médicos oportunamente y cuidar de su salud.

Finalmente, Guauque adelantó que compartirá una reflexión sobre lo ocurrido y la enseñanza que esta experiencia le dejó: “Esto que me pasa hoy me deja una profunda reflexión que más adelante la compartiré en un video aparte, pero también una enseñanza que la vida me deja hoy”.

