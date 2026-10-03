Pipe Bueno destapa la advertencia que recibió tras muerte de Yeison Jiménez: “Mijito, pilas”

Pipe Bueno compartió públicamente una de las vivencias más impactantes que ha experimentado recientemente, luego de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero. El cantante contó lo sucedido durante una transmisión en vivo junto al creador de contenido Westcol.

El artista de música popular reveló detalles inéditos sobre un encuentro inesperado que tuvo poco tiempo después de conocer la noticia del fallecimiento de ‘El Aventurero’.

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¿Cómo reaccionó Pipe Bueno a la muerte de Yeison Jiménez?

Cabe recordar que Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 como consecuencia de un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que también murieron otras personas que viajaban con él.

Según explicó Pipe Bueno durante la conversación, tras conocer la noticia comenzó a reevaluar algunos de sus hábitos y las situaciones de riesgo a las que se exponía, con el propósito de evitar que pudiera ocurrirle algo similar.

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"Tuve que perder un amigo, una persona que tiene familias, más personas que viajaron con él, para yo salvarme. Eso me carcomía; era como que, a lo mejor, si no le pasa esto a Yei, no despierto", afirmó el cantante.

La señal que recibió Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez

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Durante la charla, Pipe Bueno relató que, al llegar a una estación de servicio, fue abordado por una mujer de la tercera edad que, sin conocerlo previamente, lo abrazó fuertemente y comenzó a llorar de manera desconsolada.

La situación tomó por sorpresa al cantante, quien le preguntó el motivo de su llanto. Como respuesta, la mujer le dirigió un mensaje que llamó especialmente su atención: "Mijito, pilas, pues".

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El comentario dejó a Pipe Bueno con varias dudas. Según su relato, la mujer posteriormente le advirtió que no debía repetir determinadas conductas ni asumir los mismos riesgos que Yeison Jiménez: "Usted no puede hacer lo mismo de Yeison".

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Para el cantante, este encuentro con la desconocida tuvo un significado especial en medio del momento emocional que atravesaba. "Dios manda señales por medio de personas", afirmó, al explicar que lo ocurrido tras la muerte de Yeison le dejó varias enseñanzas para su vida.

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¿Quiénes murieron en el accidente con Yeison Jiménez?

El accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, dejó como víctimas mortales a Yeison Jiménez y a otras cinco personas que viajaban con él.

Entre las personas identificadas se encontraban su mánager, Jefferson Osorio; el asistente Óscar Marín; los productores Weisman Mora y Juan Rodríguez, y el piloto Hernando Torres. Según la información entregada sobre el accidente, la aeronave se dirigía hacia Medellín, donde el equipo tenía previsto cumplir con una presentación en Marinilla, Antioquia.