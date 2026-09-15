Los ocho delitos por los que la mamá de Yeison Jiménez pide investigar a uno de sus amigos

La madre de Yeison Jiménez, Luz Feny Galeano, acudió a la Fiscalía para solicitar que se investigue a Fabián Mauricio Cáceres Otálora, quien durante años hizo parte del círculo cercano del cantante y tuvo participación en diferentes empresas relacionadas con el artista.

La denuncia pone bajo la lupa varios documentos, movimientos empresariales y decisiones relacionadas con sociedades vinculadas al fallecido cantante. En el documento presentado ante las autoridades aparecen ocho posibles delitos, cuya existencia y responsabilidad deberán ser determinadas durante la investigación correspondiente.

El caso ocurre meses después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Desde entonces, además del impacto que dejó su partida entre familiares y seguidores, también han surgido preguntas relacionadas con algunos asuntos empresariales que quedaron pendientes alrededor de su patrimonio.

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Según la denuncia presentada por Luz Feny Galeano, existen circunstancias que, desde la perspectiva de la familia, requieren una revisión por parte de las autoridades.

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Estos son los ocho delitos que aparecen en la denuncia

Uno de los puntos centrales del documento es la solicitud para investigar falsedad en documento privado. Este señalamiento está relacionado con documentos de algunas sociedades y con las circunstancias en las que habrían sido elaborados, registrados o utilizados.

El segundo corresponde a obtención de documento público falso, frente a la posibilidad de que documentos con información presuntamente irregular hayan sido utilizados posteriormente ante entidades oficiales.

La denuncia también menciona fraude procesal, con el propósito de establecer si información determinada pudo haber sido presentada ante una autoridad y si esta pudo influir en una decisión con efectos legales.

Otro de los puntos es la administración desleal, relacionada con movimientos empresariales que, según lo expuesto por la familia, podrían haber afectado los intereses económicos de las compañías vinculadas al cantante.

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El quinto señalamiento corresponde a abuso de confianza, una acusación relacionada con la posición que Fabián Mauricio Cáceres Otálora habría tenido dentro de algunas empresas y con la confianza que, de acuerdo con la denuncia, existía entre él y el entorno de Yeison Jiménez.

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También aparece estafa, para que las autoridades establezcan si determinadas actuaciones pudieron representar un beneficio económico para algunas personas y, al mismo tiempo, un perjuicio para otras.

La lista incluye además tentativa de estafa, con la solicitud de determinar si hubo actuaciones dirigidas a generar ese supuesto perjuicio económico, aunque este finalmente no se hubiera concretado.

Finalmente, la denuncia menciona ocultamiento de documento privado, relacionado con la posible retención o falta de entrega de documentos que serían relevantes para establecer qué ocurrió dentro de las sociedades.

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¿Quién es Fabián Mauricio Cáceres Otálora?

Fabián Mauricio Cáceres Otálora fue durante años una persona cercana a Yeison Jiménez y tuvo participación en distintas empresas relacionadas con el cantante.

Precisamente por esa cercanía, la madre del artista considera necesario que las autoridades establezcan cuál fue su participación en las decisiones y documentos que actualmente son objeto de cuestionamientos.

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La denuncia solicita además que, si durante el proceso aparecen otras personas que pudieran tener alguna responsabilidad, también sean vinculadas a la investigación correspondiente.

Por ahora, los ocho delitos mencionados corresponden a señalamientos incluidos dentro de una denuncia presentada ante la Fiscalía. Esto significa que deberán ser investigados y contrastados por las autoridades competentes antes de establecer cualquier responsabilidad.